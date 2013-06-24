Форма поиска по сайту

24 июня 2013, 11:53

Общество

Около тысячи волонтеров будут работать на Кубке мира по регби-7

"Утро": 28 июня в Москве стартует Кубок мира по регби-7

Около тысячи московских волонтеров помогут в обеспечении Кубка мира по регби-7, информирует пресс-служба городского волонтерского проекта "Мосволонтер".

"Помощь волонтеров на Кубке мира по регби-7 - во многом ключ к успеху в организации всех мероприятий этого грандиозного события. Около тысячи московских волонтеров будут помогать на спортивных объектах, работать с командами, встречать спортсменов в аэропорту и пр. С 20 июня они начали свою работу на объектах, чтобы к началу Кубка – 28 июня, все было готово", - говорится в сообщении.

Добавим, Кубок мира по новому олимпийскому виду спорта, регби-7, стартует в ОК "Лужники" 28 июня. Турнир столь высокого уровня в столице пройдет впервые, а сборную России специалисты причисляют к фаворитам соревнований.

Кубок соберет в Москве лучшие сборные команды со всей планеты: 24 мужские и 16 женских. Турнир станет последним розыгрышем Кубка мира перед летними Олимпийскими играми 2016 года в Рио-де-Жанейро, в программе которых дебютирует регби-7.

