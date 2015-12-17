Названа дата проведения первого зимнего велопарада

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Первый зимний Московский Велопарад пройдет в Москве в субботу, 9 января 2016 года, сообщил Агентству "Москва" куратор проекта Let's bike it! Владимир Кумов.

Участники велопарада провозглашают задачу показа, что зима не является преградой для развития велокультуры. Наоборот, с приходом холодов следует тщательнее следить за уборкой улиц и создавать безопасные велодорожки.

Велопарад – это не спортивная гонка, поэтому здесь можно будет увидеть совершенно разные модели велосипедов: шоссейные, горные, городские круизеры, тандемы, одноколесные, складные и другие.

Всем участникам рекомендуют надевать велошлем, но это остается исключительно добровольным выбором каждого.

В мероприятии планируют участвовать не только жители Москвы, но и гости столицы из Иркутска и Казахстана. Организаторы уверяют, что велопарад состоится при любой погоде. Участие в нем могут принять до 5 тысяч человек.

Напомним, самый первый парад велосипедистов прошел в Москве в 2012 году. Его участниками стали 8 тысяч велосипедистов. Более 200 волонтеров обеспечивали безопасность движения колонны, работали на старте, расклеивали афиши и выполняли другую работу.