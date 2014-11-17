Россия будет бесплатно выдавать визы волонтерам на ЧМ-2018

Волонтеры ЧМ по футболу 2018 года получат российские визы бесплатно

Волонтеры, которые приедут в Россию для работы на чемпионате мира по футболу в 2018 году, будут получать российские визы бесплатно, сообщил директор консульского департамента МИД Евгений Иванов.

Иванов также напомнил, что ранее было принято решение, по которому иностранные зрители чемпионата мира смогут въезжать в Россию без оформления виз.

Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет в России в 2018 году. Матчи должны состояться на 12 стадионах в 11 городах - Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

В Москве матчи пройдут на стадионе "Открытие Арена", а также на стадионе "Лужники", который в настоящее время реконструируется.

Реконструкцию ланируется завершить в 2017 году. Количество зрительских мест на стадионе увеличится с 78 тысяч до 81 тысячи.

На арене появится VIP-трибуна на 2 тысячи мест, зона гостевого обслуживания на 4,5 тысячи мест, зона для представителей СМИ - порядка 2,5 тысяч мест, а также 300 мест оборудуют для маломобильных зрителей. Также на трибунах появится 100 скай-боксов - корпоративных лож повышенной комфортности.