В столице пройдет IV кулинарный фестиваль "Плюшки-ватрушки"

Фото: Предоставлено организаторами

19 апреля в столице пройдет кулинарный фестиваль "Плюшки-ватрушки" в помощь детям с особенностями развития. Главной особенностью праздника традиционно станет маркет с разнообразной выпечкой от партнеров фонда и хендмейд-игрушками, сделанными руками волонтеров.

Посетители смогут принести выпечку с собой и принять участие в конкурсе на самую креативную ватрушку. Для тех, кто любит готовить, пройдут мастер-классы от известных шеф-поваров Москвы.

Так, Валентино Бонтемпи поделится секретами итальянской кухни и пригласит всех желающих поэкспериментировать вместе с ним. Шеф-повар ресторана "Нияма" проведет мастер-класс по приготовлению хару но ясай: легкой овощной закуски с огурцами, сладким перцем, томатом и зеленью в рисовой бумаге, мастер из Сharity Shop "БлaгoДapю" раскроет секреты приготовления сладких трюфелей, журнал "Домашний Очаг" и сеть кафе "АндерСон" проведут мастер-класс для самых маленьких посетителей.

Гости фестиваля смогут принять участие в квесте – путешествии по странам и городам мира, а также лотерее и выиграть призы. На фестивале также пройдет "тихий" аукцион в помощь детям, нуждающимся в лечении.

Маленьких посетителей ждет развлекательная программа: мастер-классы по живописи и росписи на камнях, шоу фокусника и химическое шоу, аквагрим и анимация.

Средства, вырученные в ходе фестиваля, будут направлены на проект "Близкие люди" фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам". Проект помогает семьям, принявшим на воспитание детей с особенностями развития, в лечении и реабилитации.

Информационные партнеры фестиваля: журнал "Домашний Очаг", проекты "Жизнь без преград" и "Город доверия"

Начало - в 12.00, вход свободный.

Адрес: метро "Кропоткинская", Большой Знаменский переулок, дом 2, строение 3, Особняк на Волхонке.

Фестиваль "Плюшки-ватрушки" проводится уже в четвертый раз. Его организатор - фонд "Волонтеры в помощь детям-сиротам".

