В рамках "Недели добра" проведут мастер-классы для пожилых людей

С 1 по 7 декабря в столице пройдет общегородская "Неделя добра". В течение семи дней политики, общественные деятели, звезды шоу-бизнеса и волонтеры совершат добрые дела.

Фото: twitter.com/mosvolunteer

До 5 декабря пройдет мероприятие "Бабушка-блогер" - волонтеры вместе с блогерами проведут мастер-классы для пожилых людей по работе в интернете. 5 декабря состоится "День донора" - депутаты Мосгордумы и волонтеры сдадут кровь.

6 декабря состоится шестой Открытый окружной добровольческий Форум ЦАО Москвы "Добровольческое служение – общее дело!". Все желающие смогут принять участие в форуме и узнать все о волонтерстве.

Также 6 декабря организуют 16-ю Московскую студенческую дискуссионную площадку по вопросам развития добровольческих инициатив в студенческой среде.

7 декабря - третий Съезд волонтеров Москвы, в котором примут участие более трех тысяч добровольцев, руководителей общественных организаций и знаменитостей.