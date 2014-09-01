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Политика

01 сентября 2014, 19:46

Молодежь привлекут к волонтерству с помощью льгот при поступлении в вуз

волонтеры Дмитрий Ливанов Минобрнауки власть

Фото: ИТАР-ТАСС

Минобрнауки России совместно с Минтрудом планирует создать систему стимулов для вовлечения учащихся в волонтерскую деятельность. Об этом заявил глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов на встрече со студентами Ивановского государственного университета, сообщает пресс-служба министерства.

"Необходимо создавать условия и мотивы для того, чтобы как можно больше молодых людей вовлекались в волонтерство", - отметил Ливанов. По его словам, может быть проработан механизм, при котором волонтерская деятельность будет заноситься в трудовой стаж. Кроме того, школьники смогут получить льготы при поступлении в вуз.

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"Волонтерство – это добровольная и безвоздмездная деятельность, которая, нацелена на получение определенных, социально значимых результатов. В этом смысле она не подразумевает денежной оплаты", - добавил министр.

Дмитрий Ливанов отметил, что 29 центров волонтерской подготовки, созданных в помощь организации Олимпиады в Сочи, продолжают свою работу. Он добавил, что для этих центров разработают специальную программу поддержки. "Очень важно, чтобы в эту волонтерскую деятельность были включены и другие социальные проекты регионального масштаба", - заключил министр.

Как ранее сообщало M24.ru, в управах и префектурах создаются группы антитеррористической пропаганды. Они займутся противодействием терроризму, экстремизму и радикализму. Специалисты будут работать с категориями граждан, попавших в группы риска. Начальник отдела информационных программ управления заммэра по антитеррористической деятельности Вячеслав Попов уточнил M24.ru, что в первую очередь пропагандистские ячейки будут работать с молодежью, трудовыми мигрантами, выпускниками зарубежных религиозных учреждений, гражданами, освободившимися из мест лишения свободы. В состав групп войдут чиновники, депутаты, духовенство, педагоги, психологи и другие специалисты.

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