"Известия": понедельник, 20 августа 2012 года

Роскосмос создает проект реформирования агентства в госкорпорацию

Федеральное агентство сократит число частных структур внутри ведомства

Глава "Роскосмоса" Владимир Поповкин готовит документ о реформировании агентства, который в ближайшее время ляжет на стол премьер-министру Дмитрию Медведеву. Изменения коснутся как работы тендерной системы, так и контроля исполнения федеральных целевых программ, а также деятельности отрасли в целом.

Как заявлялось ранее, Федеральное космическое агентство готовится к преобразованию в государственную корпорацию по аналогии с "Росатомом".

Как рассказал "Известиям" источник в "Роскосмосе", идея Поповкина заключается в том, чтобы максимально загрузить работой крупные предприятия, научно-исследовательские институты, работающие в отрасли, навести порядок в тендерах. По мнению собеседника "Известий", имеет место большая недозагрузка этих предприятий, однако при этом много заказов уходит на сторону и выполняется непонятными ООО, которые не имеют ни обученных кадров, ни базы, чтобы эти заказы исполнять. По мнению экспертов, переход на новую схему деятельности позволит экономить в год до 30% бюджетных средств.



Из-за нехватки денег из Крымска уезжают волонтеры

Добровольцы, которые собирали гуманитарную помощь, разбирали завалы и искали пропавших людей, сворачивают лагеря из-за отсутствия финансирования

За месяц работы в палаточных городках волонтерам удалось наладить быт: установили душ, оборудовали кухню, провели интернет и поставили генератор для производства электричества. Все расходы при этом взяли на себя сами волонтеры и их сторонники, которые переводили деньги на счета со всей России.

Однако в последнее время приток средств существенно сократился — информации о Крымске и работе волонтеров стало меньше, люди просто забыли о трагедии, унесшей десятки жизней и оставившей без жилья тысячи людей.



Видеорегистраторы подмосковных автобусов в 20 раз дешевле московских

Московские чиновники объясняют разницу в цене тем, что их "парконы" сами отправляют видео в центр обработки данных

Подмосковный Минтранс разработал целевую программу "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Московской области в 2013–2015 годах". За три года на нее потратят 4,5 млрд рублей. Основные расходы будут касаться закупки новых камер на дорогах — их количество увеличат в 2,5 раза. Сегодня на областных трассах имеется 105 стационарных и 26 мобильных комплексов видеофиксации.

Российский суд не будет мешать французскому отбирать предприятия у Лисина

Николай Максимов пытается с переменным успехом взыскать 9,58 млрд рублей с Новолипецкого металлургического комбината

Арбитражный суд Москвы на прошлой неделе отказал ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" в принятии запрета на реализацию его давним процессуальным оппонентом Николаем Максимовым решения Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) при Торгово-промышленной палате (ТПП) России, взыскавшего в пользу Максимова 9,58 млрд рублей.