11 октября 2012, 20:12

Спорт

Волейболистки столичного "Динамо" в гостях обыграли "Факел"

Фото: ИТАР-ТАСС

В четверг состоялись матчи первого тура женской волейбольной Суперлиги. Московское "Динамо" встречалось на выезде с "Факелом" из Нового Уренгоя. В упорном поединке москвички сумели добиться победы со счетом 3:1.

Первую партию сумели выиграть хозяйки площадки, сообщает "Чемпионат.ком", но во втором сете столичные волейболистки сумели собраться и разгромили соперниц со счетом 25:9.

Ключевой стала третья часть игры, в которой никто не хотел уступать. В упорной борьбе сет выиграли волейболистки "Динамо" - 29:27.

На четвертую партию у волейболисток из Нового Уренгоя не осталось сил - 25:18 и "Динамо" стартует в новом розыгрыше с победы.

Отметим, что в сезоне 2011/2012 столичная команда заняла второе место.

