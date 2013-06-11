На "Флаконе" откроется летняя площадка с бассейном и волейболом

Фото: ИТАР-ТАСС

13 июня на дизайн-заводе "Флакон" в третий раз откроется летняя площадка Action Park, где можно будет купаться в бассейне, загорать на шезлонгах и играть в волейбол.

Также там можно будет поиграть в пинг-понг, твистер, фрисби, дартс, бадминтон и настольные игры (uno, имаджинариум, крокодил, нарды и другие).

Помимо пляжной и спортивной будет работать танцевальная зона. Над баром будет располагаться диджей-зона.

Открытие площадки состоится в 18:00. В дальнейшем она будет работать ежедневно с 11:00 до 23:00.