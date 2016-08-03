Волейболист Сергей Тетюхин понесет флаг России на Олимпиаде в Рио

У олимпийской сборной России появился знаменосец

Делегация России на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро определилась с кандидатурой знаменосца на церемонии открытия. Почетное право пронести флаг России на стадионе "Маракана" получил доигровщик российской сборной по волейболу Сергей Тетюхин, сообщает ТАСС.

Для Тетюхина предстоящие Игры станут шестыми в карьере. 40-летний спортсмен является обладателем золотой (2012), серебряной (2000) и двух бронзовых (2004, 2008) медалей Олимпиад.

До этого знаменосцами российский сборной России были борец Александр Карелин (в Атланте в 1996 году), гандболист Андрей Лавров (Сидней, 2000 год), пловец Александр Попов (Афины, 2004 год), баскетболист Андрей Кириленко (Пекин, 2008 год) и теннисистка Мария Шарапова (Лондон, 2012 год).

Олимпийские игры пройдут с 5 по 21 августа. Пока неизвестно, сколько именно российских спортсменов поедет на Игры. В настоящее время уже отстранены легкоатлетическая сборная и команда России по тяжелой атлетике. Кроме того, в Рио-де-Жанейро не поедут россияне, хоть раз уличенные в употреблении допинга.