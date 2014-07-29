Из-за жары на вокзалах организовали пункты выдачи воды

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Из-за жары на вокзалах у пригородных зон организовали пункты выдачи воды. Об этом сообщил на заседании правительства во вторник заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Напомним, 29 июля в столице температура достигнет 33 градусов, а в понедельник, 28 июля, был самый жаркий день с начала года. К вечеру температура воздуха на базовой метеостанции на ВДНХ составила 31,9 градуса. На этой неделе жара будет только усиливаться. К выходным температура может подняться до +35, а первая неделя августа обещает стать самой жаркой за все лето. Столичное управление МЧС уже предупредило об аномально жаркой погоде.

Помимо высокого уровня жары, 29 июля столичные экологи прогнозируют самый высокий уровень загрязнения воздуха. Его определяет среднесуточная температура и концентрация взвешенных частиц.

Город продолжает бороться с жарой. Как ранее сообщал телеканал "Москва 24", из-за жаркой погоды столичные дороги будут поливать в два раза чаще. Каждая поливомоечная машина за два часа выливает 10 тонн воды. На маршрут регулярно выходят примерно 600 автомобилей.