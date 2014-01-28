Форма поиска по сайту

Новости

Новости

28 января 2014, 14:50

Транспорт

Реконструкция всех московских вокзалов завершится до конца года

Фото: ИТАР-ТАСС

Реконструкция всех московских вокзалов закончится в этом году. Об этом на заседании правительства Москвы сообщил заммэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Со станций пригородного сообщения будут полностью убраны несанкционированные объекты торговли.

Кроме того, будет запущено ускоренное движение поездов на участках Москва-пассажирская – Смоленская – Усово, Москва – Одинцово, а также движение на новом главном пути Москва-
Химки (далее – на Крюково). Также в течение 2014 года будут запущены двухэтажные поезда "Аэроэкспресс".

Соблюдение расписания пригородного сообщения будет контролироваться из Единого городского диспетчерского центра.

В прошлом году было запущено скоростное движение на участке Москва – Новопеределкино, построен четвертый главный путь Москва – Химки. Кроме этого, проведены капитальный ремонт и реконструкция 38 платформ на территории Москвы, введены новые автоматы для покупки билетов с возможностью записывать на один носитель билеты трех перевозчиков. Также были пущены дополнительные поезда в час пик и введены в эксплуатацию 48 новых вагонов.

вокзалы Максим Ликсутов ж/д и вокзалы пригородные поезда

