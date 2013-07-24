Москвичам предлагают выступить за отмену песни Газманова на вокзалах

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Столичный департамент культуры предложил москвичам выступить за отмену песни Олега Газманова "Москва" на вокзалах. На своей официальной странице в Facebook ведомство призвало обращаться в РЖД по вопросу смены музыкального оформления Ленинградского вокзала. В сети был выложен и образец обращения.

"Если вам не безразличен музыкальный фон столичных вокзалов, скопируйте текст обращения в РЖД, распечатайте, внесите в него свои данные и отправьте по адресу 107174, Москва, Новая Басманная ул., д. 2. А если такой путь для вас слишком сложен, просто поставьте 'Мне нравится' под этим постом. Таким образом вы выразите солидарность с нами. Перепост приветствуется!", - говорится в сообщении департамента. Вопрос о музыке на вокзалах города предлагается вынести на общественное слушание.

Напомним, на днях ОАО "РЖД" отказалось заменить песню Газманова на вокзалах. Свое решение компания мотивировала тем, что ни одного обращения с негативными отзывами о факте трансляции композиции к ним не поступало.

Ранее и.о. главы департамента культуры Сергей Капков предложил заменить песню Газманова, которая звучит на московских вокзалах. Она проигрывается на перронах во время прибытия поездов дальнего следования. "Все это кич, это чудачество", - заявил Капков.

При этом он предложил москвичам самим выбрать песню, которая будет встречать приезжающих на вокзалах. В пресс-службе РЖД подтвердили, что готовы провести общественное обсуждение по этому вопросу.