На всех столичных вокзалах появятся стойки для зарядки гаджетов

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

До конца года на всех московских вокзалах поставят устройства для подзарядки гаджетов, сообщает mos.ru со ссылкой на дирекцию железнодорожных вокзалов РЖД.

При помощи специальных стоек пассажиры смогут зарядить мобильный телефон, смартфон или планшет. Так, одна стойка появится на Киевском вокзале после его реконструкции, а на Казанском число стендов увеличат до двух.

При этом в некоторых вокзалах устройства уже установлены: на Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах есть по две стойки, на остальных пяти— по одной. Концепцию и выбор места выбрали индивидуально для каждого вокзала.

Устройства будут не только в столице – в планах РЖД оснастить стойками 353 вокзала по всей России.

Зарядные терминалы также есть в столичной подземке на станциях "Выставочная" и "Котельники", и в столичных аэропортах Шереметьево и Внуково.