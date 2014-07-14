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Экономика

14 июля 2014, 11:43

На российских вокзалах появятся торговые улицы

вокзалы магазины Ярославское направление ж/д и вокзалы

Фото: ИТАР-ТАСС

На российских вокзалах появятся торговые улицы, где пассажиры смогут прогуляться в ожидании поезда, сообщает телеканал "Москва 24".

Маркеты и бутики откроют в залах ожидания. Они будут оформлены в едином стиле.

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Пилотный проект уже запустили на Ярославском вокзале. Там магазины розничной торговли находятся на втором этаже здания. В них продают текстиль, детские игрушки, сувениры и продукты.

Как отмечает "Коммерсант", до старта проекта на Ярославском вокзале магазины занимали всего 60 кв. м. Новый формат позволит максимально использовать площади.

До сих пор залы ожидания не отводили под коммерческие нужды при планировании модернизации инфраструктуры. Они были минимально охвачены торговлей, и магазины присутствовали только в некоторых залах ожидания.

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