Обзор газет за 12 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить реконструкцию одной из самых проблемных транспортных развязок - между МКАД и Ленинградским шоссе. Новая почти 2-километровая эстакада должна быть готова на четыре месяца раньше - к концу 2012 года. Сама Ленинградка на участке от МКАД до Шереметьево будет также расширена, но не для автомобилистов, а для автобусов, сообщает "Коммерсантъ".

Полная математическая модель движения, охватывающая все дороги Москвы, появится до 1 июля 2012 года, пишет "Российская газета". Об этом сообщил руководитель департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов. Он рассказал, что новый публичный сервер будет даже подробнее, чем "Яндекс-Пробки", и иметь более дружественный интерфейс.

Государство намерено не только объединить "Шереметьево" и "Внуково", но и отдать им аэродром в "Домодедово", сообщают "Ведомости". Механизм создания новой компании разработает консультант. Конкурс на его выбор будет объявлен до конца мая.

С 21 мая в кассах железнодорожных вокзалов билет стоимостью до 25 тысяч рублей можно будет приобрести в кредит. Об этом заявил вице-президент ОАО "РЖД" Михаил Акулов, сообщает "Вечерняя Москва".

Сегодня на арене столичного спорткомплекса "Олимпийский" пройдут решающие поединки первого международного бильярдного турнира за "Кубок мэра Москвы", пишет "Российская газета". Общий привозной фонд турнира весьма внушителен и составляет 2,5 млн рублей. Причем из этой суммы ровно один миллион предназначен для представительниц прекрасного пола, что делает "Кубок мэра" одним из самых привлекательных в коммерческом отношении соревнований для женщин.

Беспрецедентные по масштабу ремонтные работы на городских вылетных магистралях этим летом осложнят поездки дачников на природу. В настоящее время впервые одновременно идет реконструкция участков шести основных "дачных" трасс. Во время прошедших праздников, ознаменовавших начало дачного сезона, пробки на выезд из мегаполиса выросли в четыре раза, сообщают "Московские новости". Транспортные эксперты полагают, это вынужденная мера для выхода из ситуации транспортного коллапса в мегаполисе.