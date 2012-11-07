На московских вокзалах появятся кинозалы и бильярд

Центры развлечений появятся на московских вокзалах

Российская железная дорога собирается улучшить имидж вокзалов. В них хотят открыть центры развлечений. Пассажиры и просто посетители смогут пострелять в тире, поиграть в бильярд и даже посмотреть кино.

Сейчас железнодорожники ищут инвесторов для создания сети кинотеатров.

Напомним, в прошлом году мэрия передала РЖД привокзальные территории. После этого вокзалы начали активно реконструировать и благоустраивать.

Так, в здании Павелецкого появилось несколько ресторанов, а на Казанском открылся новый торговый центр.