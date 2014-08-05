Инфоцентры для туристов разместят еще на двух вокзалах и в Шереметьеве

Фото: moscomtour.mos.ru

Информационные центры для туристов появятся еще на двух столичных вокзалах, в Шереметьеве и на территории Останкинской телебашни, сообщили в городском комитете по туризму и гостиничному хозяйству. Новые центры создадут на Казанском и Курском вокзалах. Помимо этого, туристам будут помогать в Историческом музее и в гостиницах.

Добавим, информационные центры уже есть на Киевском, Белорусском, Ленинградском и Павелецком вокзалах, а также во Внуково и музее войны 1812 года.

В центрах разместят интерактивные дисплеи с картой города, где будут отмечены туристические объекты. На экранах также появится информация о транспортной инфраструктуре города и ближайших культурных событиях.

Кроме того, здесь можно будет узнать адреса и телефоны организаций, оказывающих туристические, транспортные и экскурсионные услуги, а также расписание городского транспорта, поездов и самолетов. Туристы также получат данные о курсах валют, адреса пунктов обмены валют и банкоматов.

Консультанты центров расскажут гостям столицы, что делать в экстренных ситуациях - в случаях утери документов, грабежа, мошенничества, ДТП и т.д.