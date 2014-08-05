Инфоцентры для туристов разместят еще на двух вокзалах и в Шереметьеве

Фото: moscomtour.mos.ru
Информационные центры для туристов появятся еще на двух столичных вокзалах, в Шереметьеве и на территории Останкинской телебашни, сообщили в городском комитете по туризму и гостиничному хозяйству. Новые центры создадут на Казанском и Курском вокзалах. Помимо этого, туристам будут помогать в Историческом музее и в гостиницах.
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Добавим, информационные центры уже есть на Киевском, Белорусском, Ленинградском и Павелецком вокзалах, а также во Внуково и музее войны 1812 года.
В центрах разместят интерактивные дисплеи с картой города, где будут отмечены туристические объекты. На экранах также появится информация о транспортной инфраструктуре города и ближайших культурных событиях.
Кроме того, здесь можно будет узнать адреса и телефоны организаций, оказывающих туристические, транспортные и экскурсионные услуги, а также расписание городского транспорта, поездов и самолетов. Туристы также получат данные о курсах валют, адреса пунктов обмены валют и банкоматов.
Консультанты центров расскажут гостям столицы, что делать в экстренных ситуациях - в случаях утери документов, грабежа, мошенничества, ДТП и т.д.
Услуги на вокзалахСейчас на вокзалах можно позаниматься в спортзале, посетить массажный кабинет, школу сомелье и даже сходить в музей. На Ленинградском, Казанском и Курском вокзалах также установлены стеллажи "Книги в дорогу". Сюда привозят используются книги, списанные городскими библиотеками.
В галерее в Царской башне Казанского вокзала проходят спектакли, уроки живописи, лекции, художественные выставки и музыкальные концерты. На Рижском вокзале есть Музей железнодорожного транспорта и своя арт-галерея "Vauxhall Center", где проходят мастер-классы, выставки, концерты.
Подробнее о том, чем заняться во время ожидания поезда, читайте здесь.