На трех московских вокзалах появились стенды для буккроссинга

На Ленинградском вокзале презентовали проект "Книги в дорогу"

На Ленинградском, Казанском и Курском вокзалах в рамках проекта "Книги в дорогу" установили стенды для буккроссинга. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "РЖД".

Здесь москвичи смогут поделиться прочитанной книжкой или взять с собой в дорогу любую понравившуюся.

"Развитие культуры чтения является одной из приоритетных задач в рамках мероприятий Года культуры в столице. Важно, чтобы культура стала неотъемлемой частью жизни горожан, чтобы любое городское пространство было для них пространством культуры. Проект "Книги в дорогу" - один из важных шагов в этом направлении. Его реализацией мы хотим напомнить людям о тех возможностях, которые открывает для них чтение, о доступности и мобильности книги, о ее культурной ценности", - сказал на презентации проекта руководитель департамента культуры столицы Сергей Капков.

Пополнять и обновлять стеллажи с книгами будут помогать московские библиотеки. За пополнение полок Ленинградского вокзала будет отвечать центральная библиотечная система (ЦБС) Северного административного округа, Казанского - ЦБС ВАО, Курского - ЦБС ЮАО.

В ближайшее время в рамках проекта будут также открыты читальни в залах повышенной комфортности на вокзалах столицы. В дальнейшем ожидается, что полки буккроссинга и читальни появятся на всех столичных вокзалах.

