19 тысяч нелегальных мигрантов привлекли к ответственности в 2014 году - Якунин

Фото:ТАСС/Михаил Почуев

19 тысяч иностранных граждан привлечены к ответственности за нарушение миграционного законодательства в 2014 году, рассказал начальник ГУ МВД России по Москве Анатолий Якунин, отвечая на вопросы читателей M24.ru. Столичная полиция также выявила 1.2 тысячи случаев организации нелегальной миграции.

Кроме того, по словам Якунина, в 2014 году полиция вместе с правительством Москвы выявила 5 тысяч правонарушений, связанных с нелегальной торговлей. Еще 46 тысяч человек привлекли к ответственности за нарушения в сфере пассажирских перевозок. У "бомбил" и нелегальных маршруточников изъяли 1919 транспортных средств. Их оштрафовали на 39 млн рублей, 33 млн уже взысканы.

Начальник главка также пообещал читателям M24.ru чаще бывать в местах массового скопления людей, особенно на вокзалах. "Что касается посещений, то я был и в районе Курского, Павелецкого и Белорусского вокзалов. После каждого такого визита мы проводили комплексные оперативно-профилактические мероприятия. Всего с начала года в районах, приближенных к указанным вокзалам, было проведено более 34 таких проверок", - сказал Анатолий Якунин.

Он также призвал москвичей жаловаться на "злачные" места столицы через онлайн-приемную на сайте ГУ МВД.

Полное интервью с Анатолием Якуниным читайте здесь.

Ранее Сергей Собянин поручил продолжить работу по декриминализации территории города. Мэр попросил обратить особое внимание на выявление и ликвидацию точек концентрации незаконной предпринимательской деятельности, нелегальных мигрантов и асоциальных граждан.