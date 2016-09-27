Форма поиска по сайту

Новости

27 сентября 2016, 13:41

Политика

Трое военных подорвались на учебной бомбе в Подмосковье

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Трое военных получили ранения во время учебных занятий в Подмосковье, сообщает РИА Новости. Они получили незначительные травмы.

Военных во время хлопка ранила учебная бомба на Софринской базе спецназа, рассказали агентству в Росгвардии.

Ранее источник в силовых структурах заявил, что снаряд взорвался в воинской части в Пушкинском районе Подмосковья. По данным источника, часть относится к внутренним войскам.

Он добавил, что военных обследуют медики. Пострадавших могут направить в главный клинический госпиталь Росгвардии в Подмосковье.

военные ранения взрывчатка чп

Главное

