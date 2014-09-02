Более 22 тысяч жителей подмосковного Климовска остались без холодной воды

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Утром во вторник, 2 сентября, в подмосковном Климовске остались без холодной воды 144 дома. В частности, водоснабжение отключилось в двух школах и одном детском саду, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

В зданиях, попавших в зону отключения, находятся более 22 тысяч человек. Спасатели обещают устранить последствия аварии к 17.00

Первый сигнал об отключении воды поступил на пульт дежурного в 9.40. Сообщение поступило от граждан, проживающих по адресу улица Ленина, дом 18/2 . В настоящее время аварийно-восстановительные работы на месте ЧП ведут 7 спецмашин и 29 спасателей.

Напомним, что это уже не первая авария подобного рода, произошедшая в Климовске. В июне в городском округе остались без воды 180 домов. Правда, тогда пропало как холодное водоснабжение, так и горячее.