В ТиНАО в водоеме утонул человек

Сотрудники МЧС обнаружили в водоеме в ТиНАО утопленника, сообщает Агентство "Москва".

По информации МЧС, в 11:45 на службу "01" пришло сообщение о том, что в водоеме по адресу: ул. Нагорная, д. 4 города Троицка утонул человек.

Новых подробностей по инциденту нет, сообщил дежурный. Причины произошедшего выясняются.

Отметим, что в зоне пяти поисково-спасательных станций: Академической, Крымского моста, Кузьминок, Пансионата и Текстильщиков установлены камеры видеонаблюдения. С помощью них было спасено порядка 30 человек.