07 августа 2016, 21:19

Экология

Девушка утонула в Москве-реке

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 16-летней девушки в Москве-реке, сообщает пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла в Бездонном озере, расположенном на территории зоны отдыха Серебряный бор, во время купания группы подростков.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут решение о возбуждении уголовного дела.

В начале августа аналогичная трагедия произошла на севере Москвы – в Большом Головинском пруду утонула девушка.

Всего на водоемах Подмосковья с начала купального сезона погибли восемь человек. Этим летом на водных объектах погибло меньше людей, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда утонули 10 человек.

Специалисты спасательных подразделений ежедневно патрулируют водоемы. За последние четыре года число благоустроенных мест для отдыха на воде увеличилось в 2,5 раза – до 156.

