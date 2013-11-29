Шесть россиян претендуют на звание лучшего спортсмена по версии FINA

Юлия Ефимова. Фото: ИТАР-ТАСС

Шесть россиян попали в список претендентов на звание лучших спортсменов года по версии Международной федерации плавания (FINA). Об этом сообщается на сайте организации.

В список претендентов в женском плавании вошла Юлия Ефимова, которая в 2013 году завоевала на Чемпионате мира по водным видам спорта в Барселоне две золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали и установила мировой рекорд на дистанции 50 метров брассом.

В прыжках в воду лучшим спортсменом может стать Евгений Кузнецов, который стал двукратным серебряным призеров Чемпионата мира - 2013, а также выиграл по медали каждого достоинства на первенстве Европы и два золота на Универсиаде.

На звание лучшей синхронистки года претендуют две россиянки: Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина, которые на двоих взяли пять золотых медалей на Чемпионате мира.

Кроме того, в списке претендентов на звание лучшего хайдайвера россиянин Артем Сильченко, а лучшей ватерполистки - Екатерина Прокофьева.