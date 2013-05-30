Форма поиска по сайту

30 мая 2013, 10:30

Экология

Ситуация с водоснабжением в Новой Москве плачевна - Жидкин

Фото: ИТАР-ТАСС

Перспектива развития Новой Москвы во многом зависит от качества инженерно-коммунальных сетей, считает глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. По его мнению, это прежде всего касается теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Сейчас в Троицком и Новомосковском округах функционируют 70 котельных, третья часть оборудования которых эксплуатируется уже свыше 30-ти лет. При этом расход электроэнергии и воды, которые они потребляют, превышает нормы в 1,5-2,5 раза соответственно.

Владимир Жидкин назвал ситуацию с водоснабжением и водоотведением плачевной. По данным проведенного мониторинга, стабильное водоснабжение и канализование имеют только те объекты, которые расположены в непосредственной близости от МКАД - не далее 25 – 30 километров. На новых территориях существует огромное количество скважин без лицензий, из-за которых происходит понижение уровня подземных вод, а качество питьевой воды снижается.

Как сообщает пресс-служба департамента, износ оборудования очистных сооружений в Новой Москве составляет более 60-ти процентов. Кроме того морально устарели технологические схемы очистки воды. Как отметил Владимир Жидкин, в этом легко убедиться, прогулявшись в некоторых местах вдоль берегов рек Десна, Моча или Пахра.

В связи со сложившейся ситуацией в департаменте развития новых территорий считают, что стать одним из приоритетов при планировании развития Новой Москвы должно стать создание отраслевых схем инженерного обеспечения.

вода очистные сооружения новые территории водоснабжение Владимир Жидкин канализация котельные

