Ситуация с водоснабжением в Новой Москве плачевна - Жидкин

Фото: ИТАР-ТАСС

Перспектива развития Новой Москвы во многом зависит от качества инженерно-коммунальных сетей, считает глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. По его мнению, это прежде всего касается теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Сейчас в Троицком и Новомосковском округах функционируют 70 котельных, третья часть оборудования которых эксплуатируется уже свыше 30-ти лет. При этом расход электроэнергии и воды, которые они потребляют, превышает нормы в 1,5-2,5 раза соответственно.

Владимир Жидкин назвал ситуацию с водоснабжением и водоотведением плачевной. По данным проведенного мониторинга, стабильное водоснабжение и канализование имеют только те объекты, которые расположены в непосредственной близости от МКАД - не далее 25 – 30 километров. На новых территориях существует огромное количество скважин без лицензий, из-за которых происходит понижение уровня подземных вод, а качество питьевой воды снижается.

Как сообщает пресс-служба департамента, износ оборудования очистных сооружений в Новой Москве составляет более 60-ти процентов. Кроме того морально устарели технологические схемы очистки воды. Как отметил Владимир Жидкин, в этом легко убедиться, прогулявшись в некоторых местах вдоль берегов рек Десна, Моча или Пахра.

В связи со сложившейся ситуацией в департаменте развития новых территорий считают, что стать одним из приоритетов при планировании развития Новой Москвы должно стать создание отраслевых схем инженерного обеспечения.