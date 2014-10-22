"Живая" и "мертвая" вода: что пьют москвичи в офисах и дома

"Нераскрытые тайны": Какую воду пьют москвичи в офисах и дома

Этот выпускной в 4"Б" одной из школ на востоке Москвы мог быть не таким веселым: за четыре месяца до окончания учебного года здоровье этих школьников оказалось под угрозой. Эксперты проверили возможные версии и вынесли вердикт: вода действительно была опасна для здоровья.

Что обнаружили в воде, которую пили школьники? Можно ли пить воду из кулера без страха за свое здоровье? Что скрывается за красивой этикеткой? Есть ли минералы в минеральной воде? Йод – в йодированной? И кислород – в кислородной? За что мы платим, покупая бутилированную воду? Идеальная вода – существует ли она на самом деле? Ответы на эти вопросы – в расследовании телеканала "Москва Доверие".

Разносчик бактерий

То, что в школьном кулере могла быть вода, угрожающая здоровью детей, кажется невероятным. Такую воду выбирает все больше офисных работников и домохозяек, полагая, что большие бутылки и удобное оборудование – гарантия качества того, что мы пьем.

Соблазн делать деньги из воды привлекает все больше и больше предпринимателей. Интернет-магазины воды превращаются в огромные супермаркеты.

"Этот рынок – он привлекателен для инвесторов, привлекателен для производителей", - считает вице-президент Евразийского альянса бутилированных вод Евгения Анно.

В этом московском офисе работает 600 человек. Ежедневно сотрудники выпивают 150 литров воды из кулера. В месяц получается более 3 тонн воды.

"Мы, конечно, ориентировались на химический состав воды и на те показатели, которые компании нам предоставляют. Это было изначально. А потом, конечно, вкусовые качества воды тоже важны, потому что если вода невкусная, то, конечно, сотрудникам она не нравится. У нас жалоб не было за все это время", - говорит менеджер по работе с персоналом Ольга Зайцева.

На школьную воду раньше тоже не жаловались, но когда началась проверка, обнаружили массу нарушений.

Так что же содержится в воде из кулера: полезные вещества, как гласит реклама, или отрава? Эксперты утверждают, под красивой этикеткой может быть все, что угодно, например, обычная водопроводная вода.

"Питьевая вода, даже бутилированная, некоторая, производится не из той воды, которая из скважин берется, а вода, которая берется, в том числе, из источников централизованного водоснабжения. То есть, грубо говоря, из крана. И это достаточно известные марки", - отметил директор экспертного департамента некоммерческого партнерства "Росконтроль" Максим Рудаков.

"Просто поступает производитель по принципу "пипл схавает": просто льют все, что попало. Она же уже получила медаль, поэтому можно ссылаться до конца жизни на медаль и лить водопроводную воду, даже без доочистки", - добавил гендиректор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Молодая мама Ольга Арестова решила разобраться в многообразии кулерной воды и выбрать для своей маленькой дочки самую лучшую. Ольга выяснила, что питьевая вода бывает двух категорий – первой и высшей.

Вода высшей категории должна добываться из природных источников и содержать фтор, йод, калий и кальций. Эти элементы производитель должен добавить в воду сам и только потом отправлять ее потребителю. Таковы нормативы.

А вот водой первой категории, как выяснилось, действительно может быть и вода из крана, но прошедшая глубокую очистку. Такая вода не должна вредить, но пользу приносить не обязана.

Для своей семьи Ольга выбрала лучшую, на ее взгляд, воду: артезианскую высшей категории. Только молодая мама еще не в курсе, что этикетка – хоть и документ, но к содержимому тары иногда отношения не имеет.

"Все говорят: "Читайте этикетку". Мы сегодня на этикетке можем написать и то, что нужно, и то, что не нужно, и правду, и неправду", - утверждает директор компании-производителя бутилированной воды Александр Кофман.

"Из всех исследований, проведенных "Росконтролем" за последние шесть месяцев, статистика такова, что две трети товаров тем или иным образом не соответствуют требованиям безопасности, фальсифицированы, где-то что-то еще", - говорит Максим Рудаков.

Мы заказали точно такую же воду в том же интернет-магазине, что и Оля. Проверим в лаборатории, соответствует ли этикетка содержимому бутылки. Вместе с этой водой на экспертизу мы отправим еще пять образцов: талую, родниковую, детскую, минеральную столовую и воду из-под крана, прошедшую через обычный угольный фильтр. Каждой присвоен номер, а конверт с исходными данными запечатаем: эксперты не будут знать, что проверяют – ни марку, ни разновидность воды. А значит, даже малая вероятность подтасовки результатов исключена.

"Мы проверяем кого – производителей или лабораторию – интересно? И то, и другое!", - рассказывает Юрий Гончар. Экспертиза покажет, можно ли верить на слово производителям. Есть ли минералы в минеральной воде, и можно ли давать детям детскую воду. Но все по порядку.

Артезианская вода

Артезианскую воду должны добывать под напором из-под земли на глубине от 100 метров до километра. Такая вода считается полезной, потому что не подвергается внешнему воздействию. Но, по мнению экспертов, даже под землей может быть много сюрпризов.

"Любую воду из подземного напорного источника называют артезианской. В ней может быть что угодно, это может быть вообще концентрированный рассол с какими-нибудь токсичными элементами, а может быть и вода с оптимальным минеральным составом", - говорит врач-гигиенист Андрей Мосов.

Кроме того, вопреки нормативам, в бутылку с надписью "Артезианская" производитель может налить воду из поверхностных источников или из водопровода. Может быть, поэтому увидеть производство артезианской воды оказалось непросто. Десяток производителей воды Москвы и Подмосковья от участия в съемках этого фильма отказались без объяснения причин.

"Наверное, может, что-то там неправильно. Там есть какие-то системы очистки, есть изготовление водопроводной воды. И поэтому, наверное, вас не пускают никуда", - считает директор компании-производителя бутилированной артезианской воды Сергей Попокин.

Древние источники

Показать, как добывают артезианскую воду, нам смогли только на одном, не очень крупном, предприятии. Директор мини-завода не скрывает, что артезианская скважина, из которой он добывает воду, уже отметила 50-летний юбилей.

"Глубина скважины, из которой добывается вода,120-130 метров. В 1953 году, когда основывался санаторий, вырыли эти скважины, было все очень здорово, хорошо, чистенько", - рассказывает Сергей Попокин.

Но он убежден, что скважина родом из Советского Союза переживет и его самого, возраст не главное, важнее, что делают с водой после добычи.

"Со скважины вода поступает в емкость накопительную. Выключаются насосы погружные, и из этой емкости вода начинает поступать на систему фильтрации", - поясняет Попокин. Очень важно не переборщить с очисткой: вода должна сохранить природные свойства, избавившись от веществ, которые в воде быть не должны.

"Система фильтрации представляет собой… Первый фильтр – это умягчение; второй фильтр забирает железо; и следующий фильтр – это угольный фильтр, который забирает всякие запахи ненужные и тому подобное", - говорит Сергей Попокин.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Каждый день здесь очищают около 20 тонн воды. Пробы качества должны брать ежедневно. Хотя бы раз в месяц производители обязаны проверять ее на бактерии, а раз в год проводить полный химический анализ, а это около 200 показателей. Предполагается, что постоянный контроль качества воды должен вести сам производитель – ведь он рискует своим бизнесом.

"Идет природная вода, которую мы чуть-чуть доочищаем, снимаем с нее лишнее железо, лишний кальций, и она выходит – и попадает покупателю, на прилавки. Очень качественный продукт", - утверждает Сергей Попокин.

Сергей Попокин сам выкачивает воду, сам же ее очищает и сам развозит покупателям. Но более крупные производители отдают свою воду поставщикам.

Сотрудники склада крупной компании-поставщика бутилированной воды свои владения показывать не стесняются: здесь хранится около 14 тонн воды. В течение двух дней все находящиеся здесь 19-литровые бутылки окажутся в офисах и домах покупателей.

Начальник склада убеждает нас, что пока вода находится на складе, с ней ничего не происходит, бутылки никто не вскрывает, воду из-под крана вместо артезианской не разливает. На всю воду есть сертификаты качества, и по желанию потребитель может их проверить. Если на этикетке написано, что вода с Кавказа, значит, так оно и есть.

По идеальной схеме, и производитель, и поставщик заинтересованы в качестве продаваемой воды. Но если бы все было так идеально, в школьной воде не обнаружили бы опасные химические элементы.

Школьный инцидент

ЧП произошло в январе 2013-го. В то утро на плохое самочувствие пожаловалось 10 из 19 учеников 4 "Б" класса одной из московских школ. Все эти дети пили воду из кулера – так произошедшее описали в социальной сети ученицы этого класса:

"После физкультуры мы решили попить. На уроке у многих заболели животы. Учитель отправил нас к медсестре. Она померила температуру, и у двоих была - 37". "Я не стала пить воду из кулера, она пахла спиртом. Несколько ребят отравились – их увезли в больницу".

Кулеры стояли в школе практически во всех кабинетах. Ученики из другого класса подтвердили: вода имела странный вкус. В тот день в школу приехало пять машин "скорой помощи", включая реанимобиль. Двоих детей забрали в больницу, остальные лечились дома.

"Было подозрение на экзогенное отравление. Состояние детей при поступлении удовлетворительное, но, с учетом всей этой ситуации, дети были госпитализированы для клинического наблюдения и полного клинического обследования", - рассказывает заведующий токсикологическим отделением Детской городской клинической больницы №13 имени Н.Ф. Филатова Сергей Страхов.

Пока дети лечились, эксперты пытались выяснить, почему школьникам стало плохо. Экспертиза показала: кулерная вода имела запах и привкус, в ней было превышено количество микробов и так называемых фталатов.

Фталаты – это химические вещества, соли и эфиры фталиевой кислоты, которая широко используется в промышленности для придания мягкости, прочности, гибкости и эластичности пластиковым изделиям. Их относят к опасным химическим веществам, способным накапливаться в организме человека. Считается, что фталаты могут негативно повлиять на работу печени, почек, нервной и эндокринной систем, и даже стать причиной возникновения онкологических заболеваний.

"Любое превышение того или иного показателя – оно, естественно, составляет определенную угрозу жизни, здоровью людей", - утверждает начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Москве Маргарита Ермоленко.

Фото: ТАСС/Александр Колбасов

Эксперты установили, что в кулерной воде, которую пили дети, число фталатов было больше допустимой нормы почти в 28 раз. Возникла версия: фталаты могли попасть в воду из самого кулера, так как вода соприкасается с его пластиковыми элементами.

"Скорее всего, там какие-то использовались вещества для стерилизации этого кулера или емкости, и возможно, просто не тщательно промыли", - считает Сергей Страхов.

Воду в кулере рекомендуют менять раз в две недели, а дезинфекцию самого аппарата проводить раз в месяц. Но, по словам экспертов, так поступают далеко не все.

Опасные фталаты

"В баке холодной воды возникает бактериальный налет на поверхностях, соприкасающихся с водой как на бутылеприемнике, так и на разделителе холодной комнатной воды в холодном баке", - рассказывает начальник отдела обслуживания и ремонта вододисперсионного оборудования Роман Маслов.

Проверим, что происходит с кулером, если в него не заглядывать несколько месяцев. Распилим обычный офисный кулер пополам и посмотрим, что у него внутри. Его не чистили и не протирали два месяца. За это время кулер покрылся пылью, а внутри вполне могли завестись бактерии.

Итак, у нас впервые появилась возможность заглянуть в самое сердце кулера. Некоторые части пожелтели, в баках холодной и горячей воды налет. Тут вполне могли завестись и микробы, и бактерии.

Но школьные кулеры к недомоганию детей оказались непричастны: экспертиза показала, что кулер в школе был чист. Вода попала в класс уже с отравой.

"Мы исследовали воду, в том числе, и со склада, и анализы исследования воды со склада полностью соответствовали воде из кулера", - говорит Маргарита Ермоленко.

После того, как кулер из списка подозреваемых вычеркнули, тень упала на производителя воды. Лично встретиться с нами директор производства не захотел. Но по телефону свою версию озвучил.

"Я не знаю, это было в бутылках. Вообще, фталаты находятся в бутылях. В бутылках, в материале, из которого производится бутылка. Понимаете, да? В воде он быть не может. Это было из-за некачественной тары. Откуда знаю, откуда она взялась? Это возвратная тара, ее возвращают. Она бывает разная, не только моя. Возвращают не только мою", - утверждает директор компании-производителя бутилированной воды Игорь Швецов.

Звучит вполне убедительно. Но разве производитель не отвечает за тару, в которую он разливаете воду? Разве он не обязан сам очищать ее от вредных веществ?

Фото: ТАСС/Лебедев Артур

"Тут автоматически разливается, автоматически закрывается, также проходит тоннель бактерицидный, чтобы, не дай бог, какие-то микробы попали", - говорит Сергей Попокин.

Оказывается, по закону все производители воды изначально считаются добросовестными и ответственными, а одной из гарантий качества продукта первые три года служит их честное слово.

"Только через три года после того, как он зарегистрировался, его ставят на проверку. А так у нас презумпция добросовестности, в общем-то, действует, да", - поясняет Маргарита Ермоленко.

"Не ранее, чем через три года, придут из Роспотребнадзора, увидят, что у вас нет лаборатории, что вы никакой контроль не проводите, испытают вашу воду, окажется, что она не соответствует требованиям – да, вас закроют, применят к вам какие-то санкции. Но эти три года, пока никто не пожалуется, никто про вас не узнает", - говорит Андрей Мосов.

Руководитель крупной компании-поставщика бутилированной воды Евгения Анно считает, что контролирующие органы могли бы работать и лучше.

"Как можно не обвинять себя тогда, что на рынке появляется предприятие, которое они курируют и которое выпускает некачественный продукт? Ну, тогда извините, господа, работайте лучше", - считает Евгения Анно.

Старая новая вода

Но пока причиной для досрочной проверки может послужить лишь жалоба. Вот только отличить на вкус хорошую воду от плохой, как правило, непросто.

А есть ли хоть что-нибудь полезное в воде, которую мы отдали на экспертизу? Образец под №1 – артезианская вода. Эксперт сначала воду похвалил: она как минимум безвредна и вполне соответствует первой категории. Но когда узнал, что на этикетке написано "высшая", расстроился: ну сколько можно верить понапрасну этим производителям.

Осадков в воде экспертиза не обнаружила, но у Ольги в душе они все-таки остались. С таким обманом молодая мама смириться не смогла, и поиски подходящей воды решила продолжить.

Больше года назад 14 школ Москвы тоже были вынуждены искать новую воду для своих учеников, только причина была куда серьезнее, чем недостаток полезных веществ. В артезианской воде высшей категории тогда обнаружили вредные химические вещества – фталаты. Воду этого производителя из всех школ тут же изъяли и с поставщиком распрощались.

Но ушел он, судя по всему, не очень далеко. По крайней мере, адрес производства не изменился. Новое название открыло для производителя новые перспективы.

Мы продолжаем проверять популярные виды бутилированной воды для кулера. Артезианская вода не дотянула до высшей категории, и тест показал, что добывалась она совсем не из скважины. Что скажет эксперт про воду из бутылки под №2?

Талая вода – пожалуй, самый загадочный из всех образцов. Считается, что она обладает особой структурой. Сторонники нетрадиционной медицины и производители приписывают ей, к тому же, еще и целебные свойства. Правда, современная медицина и биология научных доказательств этому не находят.

"Очень часто приходится цитировать мудрость Михаила Михайловича Жванецкого, когда он говорит о том, что интуиция нам с успехом заменяет информацию", - говорит Юрий Гончар.

Найти точное определение талой воде непросто, так же, как и понять, что именно растопили для вас: горный ледник на Кавказе или сугроб в Подмосковье.

"Берешь айсберг, который очень много тысяч лет назад создался, когда не было антропогенных факторов каких-то. Мы стараемся заниматься распространенными на потребительском рынке марками, там вот именно такого плана талой воды мы не встречали", - утверждает Максим Рудаков.

Добывать и растапливать айсберг, разливать его по бутылкам и везти в Москву – нерентабельно, уверен производитель воды из Подмосковья Александр Кофман.

"Предельная длина вот для этой бутыли – это 400 километров. И уже нерентабельно, дальше везти смысла нет. Вы можете встретить воду, которую к нам привезли из Волгограда. Мыслимое ли дело?", - говорит Александр Кофман.

Что бы ни пришлось растопить на самом деле, содержимое бутылки должно соответствовать заявленному качеству. Экспертиза подтвердила, что вода действительно когда-то и где-то растаяла.

"Образец воды №2 – хорошая питьевая вода, первой категории, поверхностная питьевая вода. Это может быть талая вода, родниковая вода, может быть, в частности, если чистые какие-то пруды, озера используются – естественно, природного происхождения", - считает Юрий Гончар.

Водой первой категории вы точно не отравитесь. Возможно лишь легкое нервное расстройство от новости, что 400 рублей вы отдали за 19 литров практически бесполезной воды. К примеру, артезианская с похожим составом нам обошлась бы на 130 рублей дешевле.

Родниковый ключ

На очереди вода родниковая. Посмотрим, стоит ли она тех денег, что мы на нее потратили – 350 рублей за те же 19 литров. И как сильно она отличается от настоящей родниковой воды.

Эколог Сергей Сысоев периодически обходит городские родники. Он знает, что у природного источника воды нередко собираются очереди из потребителей, доверяющих лишь своим глазам, ушам и природе. Вот только табличку, что водой в роднике рекомендовано не злоупотреблять, никто не заметил.

"Первое, что бросается в глаза, это фраза, что пить воду из родника не рекомендуется, что периодически обнаруживаются какие-то несоответствия санитарно-эпидемиологическим нормам. То есть, например, сегодня у нас вода здесь полностью соответствует, вечером прошел дождь, вместе с ливневыми стоками с почвы, с поверхности земли, что-то попало в воду, и соответственно, характеристики воды изменились", - объясняет Сергей Сысоев.

"Не знаю, что там пишут, но я уже испытал, так что мне эта писанина ни к чему", - говорит пенсионер Анатолий Баранов.

"Я пью 35 лет. Она не вредит – это точно. Я не покупаю воду неизвестно где. Вы знаете, сейчас кругом один обман сплошной, верить вообще ничему нельзя", - утверждает пенсионерка Лидия Гомозова.

Над самим источником мы нашли еще одну информацию: согласно документу, воду в роднике проверяли, и она соответствует норме. Но когда последний раз проводилась проверка?

"Прошло уже более трех месяцев, за это время состав воды, вполне возможно, мог измениться и выйти за рамки существующих каких-то нормативов", - говорит Сергей Сысоев.

То есть воду из родника пить сырой тоже не рекомендуется. Производители не могут разливать ее в бутылки неочищенной.

"При розливе ее в емкости зачастую именно само качество родниковой воды теряется, безусловно. Если делать какие-то системы очистки, то они же могут быть узконаправленными: например, убрать только железо или убрать только никель, или цинк, или что-то, но это очень дорого", - объясняет Сергей Сысоев.

Фильтруй и пей

Производители родниковой воды, которую мы отдали на экспертизу, похоже, не сильно старались и доставили ее к нам прямо с поля: в воде эксперты обнаружили столько нитратов, что ими можно обогатить целый огород с огурцами.

"В больших количествах использовались калийно-нитратные удобрения, и само собой, природа не смогла это переварить просто, и само собой, осталось это в колодцах, в родниках, в районах сельхозработ", - говорит Юрий Гончар.

Пить такую воду постоянно опасно для здоровья.

"Предельно допустимая концентрация нитратов для бутилированной воды даже первой категории – 20 миллиграмм на литр. Данный образец содержит 34,5 миллиграмма на литр. То есть более чем в полтора раза превышено содержание нитратов. Это не может быть, естественно, бутилированной питьевой водой", - утверждает Гончар.

А на этикетке, между прочим, написано, что это родниковая вода высшей категории и привезли ее с Кавказа.

"Это совсем смелое заявление, потому что ни по одному из показателей, которые должны содержаться, вода не соответствует содержанию – макро-, микроэлементов. И помимо того, еще по содержанию нитратов она просто вообще не может называться бутилированной питьевой водой. Ну какая высшая категория? Естественно, это просто нонсенс. Это шарлатанство чистой воды. Это просто проходимцы, которые разливают…", - считает Юрий Гончар.

Фото: ТАСС/Олег Булдаков

Солист группы "На-На" Олег Коршунов красивым словам давно не верит. Чтобы не выпить однажды с водой порцию удобрений, он предпочитает фильтровать ее сам.

"Дело в том, что верить бутилированной воде или пить воду из-под крана я считаю неуважением к себе. Поэтому я накупил эти все "прибамбасы", для того чтобы готовить воду в домашних условиях", - рассказывает Олег Коршунов.

На столе у музыканта набор, без которого он не представляет свою жизнь.

"Сам процесс у меня непрерывный и заключается в том, что я переливаю из одной емкости в другую емкость воду постоянно, непрерывно. У меня уже была заготовлена вода, которая настоена на шунгите в течение трех дней", - говорит Коршунов.

Музыкант верит, что шунгит – специальная горная порода – очищает воду из-под крана от остатков хлора и наделяет ее целебными свойствами. Далее, при помощи электроактиватора, Коршунов делит воду на живую и мертвую. Говоря научным языком, на щелочную и кислотную.

После электроактиватора живая вода попадает в так называемый аквадиск: по сути, стеклянный кувшин на деревянной подставке. Как это устройство влияет на качество воды, артист и сам до конца не понимает, но верит, что только так вода становится идеальной.

Прав ли артист – покажут тесты для проверки воды в домашних условиях. Стоит такой набор чуть менее 400 рублей. Результаты в серьезной лаборатории будут, конечно, точнее, но и обойдутся дороже: в среднем в 1000 рублей за один образец. На каждый тест у артиста уходит по две минуты.

Специальная детская вода

Тратить на фильтрацию воды огромное количество времени работающая мать Ольга Арестова не может. Она продолжает поиски вкусной и полезной воды для своей дочки.

"Еще когда-то моя бабушка говорила: "Внучка, вкусовые качества супа зависят не только от продуктов, которые ты используешь, но и от воды. И вот с тех пор я думала очень много над этим, а особенно задумалась, когда у меня ребенок появился", - вспоминает Ольга Арестова.

После разочарования с артезианской водой мы предложили Оле попробовать специальную детскую воду, которую мы также отправили на экспертизу. По определению, она должна быть максимально полезной и вкусной, тем более что производитель рекомендует не только пить ее, но и готовить из этой воды еду даже для самых маленьких детей.

"Вода детская – она правильно называется вода, используемая для детского питания при искусственном вскармливании. То есть в обязательном порядке она должна содержать определенное количество кальция, магния, калия, йодидов, фторидов – это прежде всего. Вода высшей питьевой категории", - рассказывает Юрий Гончар.

Если бы детская вода была действительно такой полезной, цены бы ей не было. Но цена есть, и довольно высокая: 400 рублей за 19 литров. Ольга согласилась принять участие в нашем эксперименте и проверить, действительно ли детская вода улучшает вкус приготовленного из нее блюда.

Суть эксперимента в следующем: мы пригласили наших героинь в ресторан, там специально для них шеф-повар приготовит две тарелки одинакового супа, но будет использовать разную воду. Посмотрим, какой суп понравится участникам больше.

Похоже, что накормить ребенка супом будет непросто: вкусная вода была бы очень кстати. В тарелку с темно-синим узором мы налили суп, приготовленный на специальной детской воде. В тарелку с менее ярким рисунком – блюдо из обычной фильтрованной воды. Но участницы эксперимента не знают об этом.

Алиса сделала свой выбор: она будет есть суп из первой тарелки. Слово за мамой. "Алисе больше этот понравился, сейчас я попробую, какой мне понравится больше. Мне тоже почему-то больше первый понравился. По вкусу мне понравился больше вот этот, однозначно – первый", - говорит Ольга.

Итак, обе участницы эксперимента выбрали суп, приготовленный из детской воды. Мама уверена, с такой водой не возникнет проблем накормить ребенка: даже самое надоевшее блюдо получит в их семье шанс на вторую жизнь.

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Но наша экспертиза показала: эту воду так сильно умягчили, что в ней не осталось почти никаких полезных веществ, так необходимых ребенку для роста.

"Здесь ни по одному из исследуемых показателей она не может являться питьевой водой столовой, питьевой водой бутилированной высшей категории качества. Соответственно, она не может, не имеет права называться детской питьевой водой", - рассказывает Юрий Гончар.

"Систематическое употребление такой воды с низкой минерализацией, с низким содержанием кальция, магния, может неблагоприятно сказаться на здоровье. Кальций необходим для формирования скелета; магний необходим для нервной системы, для сердечнососудистой системы", - утверждает Андрей Мосов.

Но и это еще не все тайны детской воды, которые нам удалось раскрыть. Мы сравнили ее с результатами экспертизы фильтрованной воды из-под крана и выяснили, что у них вполне мог быть один и тот же источник – водопровод.

"Честно говоря, большого, конечно, шока не было, я предполагала, что вдруг так будет, но все равно неприятно, честного говоря, потому что все-таки и средства уходят, потому что вода уходит – и денежки вместе с ней уходят. Если можно из-под крана ту же самую воду очищать, то смысл тогда тратить средства?", - считает Ольга.

Прямо из под крана

То, что немалая часть бутилированной воды льется из-под крана, некоторые руководители уже и не скрывают. Правда, процесс розлива все равно показывать не хотят.

"Я занимаюсь производством питьевой воды. У нас небольшая компания, существуем мы без малого два года. Та вода, которую мы готовим, которую мы предлагаем потребителю, она из скважин, просто получили мы ее по трубам. Дальше что? Это называется "из муниципальных источников". Но на самом деле она из скважины. Вот и все", - отмечает Александр Кофман.

Александр Кофман утверждает, что его вода из водопровода ничем не хуже других. Он не скрывает, что деньги к нему льются из крана, но и кричать об этом на каждом шагу не собирается: кто будет платить, если увидит на этикетке чистосердечное признание: очищенная водопроводная вода?

"На мой взгляд, это немножко введение в заблуждение все-таки, когда на воде написано, что она артезианская, а дальше написано: "Взято из источника центрального водоснабжения". Хотя на самом деле формально это правда. Но человек, естественно, когда это дело читает, он останавливается после слова "артезианская", дальше он не читает", - говорит Максим Рудаков.

Магическим образом на человека действует еще одна надпись на этикетке, уверяют эксперты, это слово "минеральная". Но надпись не гарантирует, что в воде действительно будут минералы. Пришло время узнать результаты нашей экспертизы по последнему образцу – минеральной столовой воде.

"Вода очищена от всего, не содержит вообще ничего, кроме большого количества натрия. Почти 40 миллиграмм на литр натрия. То есть это может быть водопроводная вода, которая умягчалась, которая проходила много ступеней очистки, и просто почему-то производителю захотелось назвать ее минеральной", - утверждает Юрий Гончар.

Фото: ТАСС/Сергей Козлов

Минералов в минералке не оказалось. А то, что производитель предлагает взамен, вряд ли нужно потребителю даже бесплатно.

"В больших количествах натрий блокирует выведение жидкости из организма, блокирует работу почек, блокирует работу сердечной мышцы, не позволяя магнию и калию попадать, сопутствовать, содействовать работе сердечной мышцы. И люди просыпаются с отеками и с почечной недостаточностью через какое-то время использования такой воды. Об этом умалчивается", - объясняет Гончар.

Все дело в тонкостях сертификации. Чтобы подтвердить название питьевой бутилированной воды, производителю нужно защититься примерно по 80 пунктам. К минеральной воде, оказывается, требования гораздо ниже.

"Если есть слово "минеральная", то можно проверять только три показателя, три тяжелых металла – ртуть, кадмий, свинец. То есть производителю выгодно назвать минеральной, для того чтобы, во-первых, уйти от проверки по содержанию различных химических элементов. Соответственно, просто можно лить все, что угодно. Он решил, что он хочет, чтобы она называлась минеральной – и, соответственно, поит людей минеральной водой, которая не содержит минералов", - говорит Юрий Гончар.

Подведем итоги нашего эксперимента, в соревновании за звание лучшей воды боролись шесть претендентов: артезианская, талая, родниковая, детская, минеральная и водопроводная фильтрованная. Ни один из образцов до звания питьевой воды высшей категории не дотянул.

Кроме того, нам попалась родниковая вода, которая оказалась непригодной для питья. В минеральной столовой воде мы не нашли ожидаемых минералов. А в бутылке с детской водой оказалась суперочищенная водопроводная. Но все изученные образцы, кроме родниковой воды, можно пить. Правда, особой пользы это не принесет.

Лучше больше

Производители объясняют: фильтров много не бывает, и с очисткой лучше перестараться, чем пропустить в бутылке вредные вещества.

"Вы должны выдавать продукцию ежедневно одного и того же качества. Для этого вы не должны зависеть от источника воды: от того, какая вода в роднике вдруг потекла, или от того, что дожди прошли, вода замутнела. Вы же не можете технологию менять постоянно. А это можно сделать только серьезной глубокой очисткой", - утверждает Александр Кофман.

Такого эффекта на производстве позволяет достичь система очистки обратного осмоса. Такая же, но в миниатюре. Есть дома у эрудита Анатолия Вассермана.

"Вода протискивается через мембрану, через которую проходят, по сути, только молекулы воды и ничего другого", - утверждает Вассерман.

Обратный осмос эрудиту обошелся в 25 тысяч рублей. Кроме этого, ему придется потратиться на смену фильтров в этом году. По его расчетам это все равно дешевле, чем покупать кулер и заказывать ту же очищенную воду с доставкой на дом. Пить такую воду постоянно – значит, лишать организм части строительного материала для клеток. Недостаток нужных веществ в своем рационе он компенсирует витаминным комплексом.

"Этот комплекс разбит на три блока, в каждый блок входят компоненты, не мешающие усвоению друг друга", - говорит Вассерман. Три-четыре витаминки в день и два-три литра очищенной воды позволяют эрудиту спать спокойно.

"Для современного человека, ведущего малоподвижный образ жизни или вообще сидячий, как я, для того чтобы получить все необходимые вещества из пищи, пришлось бы съедать столько, что даже в мой живот это не уместилось бы", - считает Анатолий Вассерман.

Он считает, что ни один производитель бутилированной воды не позаботится о нем так, как он сам. И практика показывает, что в случае возникновения проблем с водой из кулера, виновного будет найти непросто.

"Нашли различные нарушения показателей по протоколу, но конкретно сказать, что это было из-за фталатов – вот такого вердикта вынесено не было", - рассказывает Маргарита Ермоленко.

Воду по-прежнему продают и за качество ручаются. "Естественно, у меня все нормально. Это было вот из-за этого. Вообще, там был политический заказ, я так понимаю, в Москве. Вот и все", - утверждает Игорь Швецов.

Воду этого производителя проверяли и на заводе: опасных химических веществ не нашли. Но проверка одного образца не гарантирует, что завтра результаты будут точно такими же. Чтобы максимально обезопасить себя, эксперты рекомендуют следовать их советам: например, стараться покупать воду высшей категории.

"Все остальные воды, в общем-то, почему они до сих пор существуют на рынке – это исключительно заслуга рекламы", - считает Андрей Мосов.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

"Производители используют такую "фишку" (как принято говорить), они говорят: "Наша вода не оставляет накипи. Пейте, наша вода хорошая". Но накипь – это соли жесткости: соли кальция и магния. Кальций и магний, содержащиеся в воде, точно так же благотворно влияют на эмаль зубов, на ногти, на волосы, на костную систему организма – и ребенка, в том числе. Умягченная вода ничего этого не содержит, не содержит никаких полезных веществ. То есть она может утолить жажду, но пользы никакой организму не принесет", - говорит Юрий Гончар.

Стоит задуматься перед покупкой, если на воде вообще не указана категория, а написано просто "родниковая", "минеральная" или "талая". Обратите внимание на состав воды: чем подробнее расписано содержание конкретных веществ, тем лучше. Важно также, у кого вы заказываете воду.

"На сайте компании, у которой вы покупаете воду, должна быть ссылка на сайт производителя, обязательно. Когда вы заходите на сайт производителя, вы на этом сайте должны увидеть название компании, у которой вы купили воду этого производителя", - утверждает Евгения Анно.

Обращайте внимание на цену: очень дешево – может быть опасно; очень дорого – может быть бессмысленно.

"Если какие-то предлагают по 100 рублей, по 80 рублей предоставляют эту воду, то это наверняка какая-то просто поддельная, изготовлена в каком-то подполе", - считает Сергей Попокин.

Эксперты утверждают, что сейчас рынок воды достаточно мирный, но уже в скором времени конкуренция станет гораздо жестче. На что тогда будут делать ставку производители в борьбе за клиента – на качество или хитрость? Это тайна, которую нам еще предстоит раскрыть.