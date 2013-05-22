Без водоснабжения в России живут 32 миллиона человек

Фото: ИТАР-ТАСС

В России 32 миллиона человек не обеспечены водоснабжением, а 38 миллионов – канализацией. Без отопления в стране обходятся 25 миллионов граждан, еще 50 миллионов человек живут без горячей воды.

Эти цифры озвучил на III Всероссийской конференции по проблемам государственной ценовой и тарифной политике в среду, 22 мая, председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Андрей Широков.

По его словам, сегодня потребности коммунальной инфраструктуры в стране составляют около 5,1 триллиона рублей, в частности, 1,16 триллионов на водоснабжение, 1,64 триллиона на водоотведение, 1,39 триллиона на теплоснабжение, 870 миллиардов рублей на газ и 40 миллиардов на электроснабжение.

В ходе своего выступления Андрей Широков заметил, что "недоремонт" коммунальной инфраструктуры в стране составляет около 80%, и снижение тарифов на коммунальные услуги может повлечь техногенную катастрофу.

Он также добавил, что, в отличие от коммунальной инфраструктуры, собственниками жилищной инфраструктуры в многоквартирных домах в более 80% случаев являются сами граждане, а ТСЖ и управляющие компании могут влиять на сумму платежа за жилищное хозяйство. При этом, по его словам, сегодня большинство собственников по-прежнему оплачивают услуги жилищной инфраструктуры по тарифам, установленным муниципальными властями.