Водитель разгромил внедорожник после ДТП

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В четверг, 9 августа, в центре столицы полицейские задержали водителя, бившего стекла иномарки, в которую врезался его автомобиль. По сообщению РИА Новости, водитель-дебошир был пьян.

Дорожная авария произошла у дома №4, расположенного на Зубовском бульваре.

Как рассказали очевидцы, один из водителей принялся громить внедорожник Toyota Land Cruiser. На место происшествия вызвали полицейских, которые утихомирили буяна и отвезли его в участок.

Напомним, в июне еще одно ДТП закончилось дракой. В Подольском районе произошло лобовое столкновение грузовика Volvo с "Жигулями". В результате водитель и пассажир легковушки погибли. Мужчина, управлявший грузовиком, не пострадал. Правоохранители отвезли его в участок для допроса.

На место происшествия приехали друзья водителя грузовика. Они охраняли Volvo, пока его хозяин находился в отделении полиции. Мужчины силой пытались заставить съемочную группу телеканала "Москва 24" выключить камеру.