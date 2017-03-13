Максим Топилин выступил против замены маткапитала на систему ежемесячных выплат

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Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин выступил против замены материнского капитала на систему ежемесячных выплат, сообщает РИА Новости.

По его оценке, ежемесячные выплаты обойдутся государству гораздо дороже. К тому же материнский капитал – это система стимулирования рождения детей, а не поддержка семей.

Ранее зампредседатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина также раскритиковала идею внесения изменений в программу материнского капитала.

По ее словам, система в существующей форме полностью себя оправдала – об этом говорят основные показатели, в том числе суммарный коэффициент рождаемости, число рожденных детей на женщину репродуктивного возраста и многие другие.