Вкладывать деньги в жилье выгоднее, чем хранить их в банке - эксперты

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В свете сложившейся экономической ситуации, московские квартиры перестали быть самым выгодным инструментом быстрых инвестиций, однако вкладывать деньги в жилье все равно полезнее, чем в хранить их в банке, считают специалисты компании ИНКОМ-Недвижимость.

Так, в настоящее время сдача квартиры внаем приносит ее владельцу около 5 % годовых. К этом прибавляется и рост цен на вторичном рынке жилья, который в I полугодии составил 5,2 %. Эксперты прогнозируют, что доходность вложений в недвижимость для ее дальнейшей сдачи составит 10,2 % годовых, а это уже выше, чем по банковским вкладам. Примерный срок окупаемости квартиры, приобретенной на вторичном рынке составляет около 15 лет, однако недвижимость может начать приносить доход в виде арендной платы сразу после покупки. В зависимости от формата жилья доходность может варьироваться от 3 до 7 % годовых, а иногда взлетать даже до 100 %.

Столичное жилье по-прежнему представляют интерес для тех, кого устраивает сравнительно небольшой, но стабильный доход на отдаленную перспективу. Сейчас риэлторы отмечают общую стабилизацию рынка жилья, но не исключают, что возможна волна спроса из желающих переложить свои сбережения из банков в недвижимость. Жилая недвижимость традиционно воспринимается как наиболее надежный источник сохранения денег.



Москвичи отреагировали на отзыв лицензий у ряда банков и снижение курса рубля, и за первые четыре месяца 2014 года количество сделок на вторичном рынке жилья возросло на 30 % и увеличилось примерно вполовину по сравнению с показателями прошлого года. При этом большая часть квартир для сдачи в аренду.Ликвидность жилой недвижимости подтверждается и статистикой. Так, с 2005 года средняя рублевая цена предложения выросла почти в 4 раза – с 48 тыс. рублей за кв. м до 188,6 тыс. рублей за кв. м в июне 2014 года. Даже на пике кризиса в 2009 году цены на московское жилье снизились только на 17 %.





Обычно, чем меньше жилплощадь, тем она дешевле и тем больший доход она приносит. Стандартная однокомнатная квартира в панельном доме в спальном районе за 5-6 млн рублей, при сдаче даст 7 % годовых. Важно, чтобы такое жилье находилось максимально близко к метро,а также располагалось на средних или высоких этажах. Соответственно, чем выше категория жилья – тем ниже доходность. Двухкомнатная квартира комфорт-класса в спальном районе при сдаче внаем принесет 5-6 % годовых, а такая же элитная, на Патриарших прудах – только 3 %. В особом положении находятся квартиры на первых этажах. Их инвестиционный потенциал очень высок, но также велики и риски.

Отметим, что на данный момент цены на аренду жилья варьируются следующим образом: сдать "однушку" можно в среднем за 31 635-37 799 рублей в зависимости от округа и удаленности от метро, "двушку" - за 39 662 - 46 233 рублей, "трешку" - за 46 910 - 56 021 рублей. При этом снять комнату в столице можно минимум за 15 тысяч рублей в месяц, а максимум – за 30 тысяч. В числе нанимателей оказываются как небогатые жители регионов РФ, приехавшие в столицу работать или учиться, так и москвичи – например, молодежь, стремящаяся отделиться от родителей. Больше шансов снять жилье у представительниц слабого пола: арендодатели обычно высказывают пожелание сдать комнату одной или двум девушкам.



Кроме того, специалисты выяснили, что наименьшую стоимость на доступное жилье предлагают новостройки Юго-Восточного округа, наибольшую - Юго-Западного и Северо-Западного. Самая низкая цена на 1-комнатную квартиру в Москве равна 4 млн 720 тысяч рублей. А самая высокая - 7 млн 338 тысяч рублей. Цены на квартиры в Западном, Восточном и Северном округах примерно равнозначны. 1-комнатные квартиры здесь продаются примерно за 7 млн рублей. Наименьшая цена на 2-комнатную квартиру была обнаружена в ЖК "Некрасовка-парк". Она составляет 5 млн 753 тысяч рублей. В этом же комплексе можно приобрести самую бюджетную "трешку" в Москве за 7 162 480 рублей. А ЖК "Царицыно-2" предлагает 4-комнатные квартиры за 10 380 492 рублей.