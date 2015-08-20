Обязательства Пробизнесбанка перед вкладчиками передали Бинбанку

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Часть активов и обязательств Пробизнесбанка, у которого ранее была отозвана лицензия, перейдет к Бинбанку, сообщает пресс-служба ЦБ.

Эта кредитная организация была выбрана на основе конкурса, проведенного Агентством по страхованию вкладов.

Банку будут переданы обязательства более чем перед 330 тысячами вкладчиков на общую сумму около 25 миллиардов рублей.

Бинбанк должен приступить к обслуживанию вкладчиков Пробизнесбанка не позднее 26 августа 2015 года.

Напомним, Центробанк отозвал лицензию у Пробизнесбанка 12 августа.

По данным ЦБ, кредитное учреждение проводило высокорискованную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате банк полностью утратил собственные средства.

По величине активов Пробизнесбанк занимал 51 место в банковской системе России. По состоянию на 1 июля 2015 года его активы составляли 139,1 миллиарда рублей, собственные средства – 11,2 миллиарда рублей.