Трамп усложнил процедуру получения визы в США

Фото: ТАСС/Геннадий Хамельянин

Посольство США в РФ изменило порядок выдачи виз для российских граждан. Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому при повторном обращении за визой необходимо будет пройти собеседование, если со времени окончания срока действия предыдущей визы прошло более 12 месяцев.

Таким образом, приостанавливается действие программы Visa Interview Waiver Program, которая позволяла гражданам некоторых стран, в том числе и России, в ряде ситуаций не проходить собеседование в консульском учреждении США перед получением визы.

Теперь личное присутствие будет необходимо каждый раз при истечении срока действующей визы. Эксперты опасаются, что это может негативно сказаться на иностранном турпотоке в США и усложнит работу диппредставительства страны.

Ранее Трамп приостановил выдачу виз гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Судана, Йемена и Сомали. Подписанный президентом указ касается и иностранных граждан с двойным гражданством, за исключением тех случаев, когда один из паспортов – американский.

Введение запрета вызвало неоднозначную реакцию американцев – по всей стране прошли акции протеста с тысячами участников.

По данным Роcтуризма, российский турпоток в США в 2015 году сократился на треть – до 100 тысяч поездок. В первой половине 2016 года страну посетили 50 тысяч россиян.



Кроме того, Трамп обвинил сенаторов Джона Маккейна и Линдси Грэма, выразивших обеспокоенность новой миграционной политикой США, в попытке развязать Третью мировую войну.

По мнению Маккейна и Грэма, указ главы государства помешает борьбе с международным терроризмом и станет сигналом о том, что США не хотят видеть у себя мусульман.