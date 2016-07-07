Видеорегистраторы у сотрудников ДПС помогут при решении спорных ситуаций

Московским сотрудникам ДПС выдадут личные видеорегистраторы

Столичных сотрудников ДПС снабдят личными видеорегистраторами, которые помогут избежать конфликтных ситуаций с водителями. Видео в режиме онлайн будет передаваться на блок управления, после чего попадет в архив. При необходимости всегда можно отследить, как вели себя и инспектор, и водитель. Выключать регистратор во время несения службы будет запрещено.

Как сообщало m24.ru, необходимое техническое оснащение закупят при поддержке московского правительства. Как отметил замначальника столичного управления ГИБДД Евгений Ефремов, видеорегистраторы для фиксации правонарушений выдадут персонально, однако, сразу всем работникам ГИБДД выделить приборы пока не получится. Инициативу в эфире радиостанции "Москва FM" прокомментировал автоюрист Сергей Радько.

"Инспекторы далеко не всегда разъясняют их права автомобилистам, а иногда ведут себя не достаточно корректно. Многие водители жалуются на различные нарушения, связанные не только со взятками. Поэтому такая объективная фиксация несения службы будет очень полезной", – объяснил эксперт.

До этого подобная фиксация велась только в патрульном автомобиле. Теперь же под контролем будет вся работа сотрудников ДПС.

"Видеорегистраторы будут полезны и для самих госавтоинспекторов. С его помощью можно будет проверить информацию о правомерном применении оружия или нападении на сотрудника ДПС, то есть во всех спорных ситуациях", – подчеркнул Радько.

Ранее сообщалось, что этим летом московским полицейским выдадут тысячу прикрепляющихся на форму портативных камер с идентификатором. Видеокамеры "Дозор-77" весом всего 100 граммов выдадут сотрудникам ГИБДД и патрульно-постовой службы.

Кроме того, персональные видеорегистраторы могут выдать сотрудникам туристической полиции. Как отметил рассказал командир батальона турполиции Илья Егорченко, это должно облегчить доступ к базе данных лиц, которые находятся в федеральном или международном розыске.