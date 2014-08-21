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Общество

21 августа 2014, 11:06

В центре города проверяют на безопасность 36 школ

видеонаблюдение дети школы образование пожарная безопасность камеры в школах

Фото: ИТАР-ТАСС

В 36 школах в центре Москвы в преддверии нового учебного года проверяют системы видеонаблюдения и противопожарной защиты, сообщает пресс-служба префектуры ЦАО. В образовательных учреждениях покрывают чердаки огнезащитным покрытием, ремонтируют водопроводы и системы защиты от пожаров и т.д. Также проверяются системы экстренного оповещения.

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"Мы должны быть уверены, что в каждом образовательном учреждении округа созданы безопасные условия для учебно-воспитательного процесса", - сказал префект ЦАО Москвы Виктор Фуер.

Сейчас в школах Центрального округа установлено 5 066 видеокамер, 159 систем охранной сигнализации и 374 тревожные кнопки на постах охраны.

В сентябре камерами видеонаблюдения оснастят дошкольные группы в двух образовательных комплексах ЦАО. Онлайн-трансляция будет доступна родителям на портале госуслуг. Напомним, что для получения доступа к видео необходимо заключить договор. При этом родители будут видеть только ту группу, в которой занимается их ребенок.

Началась проверка противопожарной безопасности в школах Москвы

Сейчас в центре города 76 образовательных организаций, которые работают по новым государственным стандартам в начальной школе, добавили в пресс-службе. В них реализуются программы по профильной подготовке старшеклассников и занимаются с одаренными учениками и детьми с проблемами в развитии.

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