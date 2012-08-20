"Умное" видеонаблюдение в одном из домов Зеленограда

В одном из домов Зеленограда установили новую систему видеонаблюдения с двумя IP-камерами. От обычных ее отличает то, что программное обеспечение позволяет распознать критические ситуации и отправить уведомление заинтересованным лицам.

Как сообщает "Инфопортал Зеленограда", стоимость обслуживания такой камеры невысока – чуть больше ста рублей на квартиру, а достоинств несравненно больше, чем у обычной системы видеонаблюдения. Система может оповестить о посторонних вещах в лифте, неизвестном человеке, животных. Все записи сохраняются и доступны для просмотра в течение 30 дней. Две камеры и сервер системы подключены к бесперебойным источникам питания, что позволит им работать даже при отсутствии электричества.

Такие системы уже функционируют в Мытищах, и при согласовании всех условий с управляющей компанией могут быть установлены в любом доме. Видеонаблюдение заменит консьержей, которых государство прекратило субсидировать с 1 июля 2012 года.