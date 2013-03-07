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07 марта 2013, 10:30

Дворы

К лету во дворах и на улицах установят более 100 тысяч камер

К лету в Москве заработает более 100 тысяч камер во дворах и подъездах

К лету в Москве заработают более 100 тысяч камер во дворах и подъездах жилых домов. Еще 3 тысячи записывающих устройств в местах массового скопления людей - возле метро, на центральных улицах, в школах и парках.

Скриншоты, сделанные с камер, помогают в раскрытии преступлений и позволяют контролировать работу коммунальщиков. Звук такие устройства не записывают, но зато картинка имеет высокое качество – она позволяет фиксировать номера машин.

Камеры устанавливают на крышах, стенах домов и даже в домофонах. Исключением являются те случаи, когда жители сами отказываются от видеонаблюдения и пишут соответствующие заявления.

По словам советника руководителя столичного департамента информационных технологий Дмитрия Кузина, изображения с камер в режиме онлайн стекается в единый центр хранения данных. Информация с дворовых камер там хранится 5 дней, с камер оперативных служб – 15 дней.

Напомним, всего по Москве сейчас установлено более 107 тысяч видеокамер. Вскоре к единой системе подключат дорожные камеры и камеры в метро. Еженедельно полиция изучает 12 тысяч часов видео с них, кроме того, доступ к картинке имеют префектуры и управы.

Сюжет: Видеокамеры в столичных дворах
видеонаблюдение улицы камеры связь дворы

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