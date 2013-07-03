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03 июля 2013, 15:42

Камеры слежения могут помочь специалистам предотвращать самоубийства

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Специалисты смогут выявить потенциальных самоубийц с помощью камер

Камеры, установленные на мостах, могут помочь предотвратить самоубийства. Об этом рассказал в эфире "Москва FM" психиатр-криминалист Михаил Виноградов.

"Человек устроен таким образом, что по жестикуляции, мимике и многим внешним признакам его можно читать как раскрытую книгу. И когда он хочет покончить с собой, то, естественно, его движения, пластика, моторика и мимика для специалиста отражают это желание", – сообщил Виноградов.

Однако, по словам врача, успех в предотвращении самоубийства во многом зависит от техники его организации. Дело в том, что камеры показывают человека уже на мосту, и до рокового шага остаются считанные мгновения. Иногда самоубийцы прыгают сразу, а иногда присматриваются и преодолевают некоторое внутреннее сопротивление перед прыжком, и в данном случае спасатели должны подоспеть к месте происшествия максимально быстро.

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Напомним, камеры появятся этим летом на пяти водных объектах Москвы, в частности, на Большом Крымском мосту, где периодически происходят ЧП.

Новая система, как утверждают эксперты, способна определить неадекватное поведение человека. В таком случае сигнал будет передаваться дежурному МЧС.

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