Instagram запустил видеоканалы

Instagram во вторник запустил функцию рекомендации видеозаписей, сообщили в пресс-службе компании. Теперь в разделе "Поиск и интересное" пользователи могут найти раздел с рекомендованными видео. На выбор здесь предложены видеоролики от аккаунтов, которых нет в подписках. Instagram предлагает просмотреть и оценить понравившиеся видеозаписи.

Также пользователям теперь доступны тематические видеоканалы, где собраны видео по конкретным темам. В частности, посвященные Олимпийским играм-2016 в Рио, Каннскому кинофестивалю или Новому году.

За последние шесть месяцев время просмотра видео в Instagram увеличилось на 150 процентов. Люди стали чаще делиться роликами на платформе. Новая функция должна помочь пользователям быстрее находить интересующий контент.