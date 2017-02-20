Форма поиска по сайту

20 февраля 2017, 07:18

Видео нападения на брата главы КНДР появилось в интернете

Фото: AP/JoongAng Sunday via JoongAng Ilbo/Shin In-seop

Кадры произошедшего в Малайзии нападения на Ким Чен Нама, сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, опубликовали в YouTube.

Камера в аэропорту Куала-Лумпура записала, как к мужчине, предположительно, Ким Чен Наму, со спины подошла женщина. Она дотронулась до его лица на несколько секунд и ушла. Пострадавший обратился к сотрудникам службы безопасности и отправился вместе с ним в медпункт.


Ким Чен Нам был отравлен неизвестными химическими веществами 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. По разным данным, его укололи отравленными иглами, плеснули токсичной жидкостью или провели по лицу тампоном, смоченным в яде.

По данным полиции КНДР в убийстве участвовала группа из шести человек. Четверо подозреваемых задержаны.

Ким Чен Нам, старший единокровный брат Ким Чен Ына, был отстранен от наследования высшего государственного поста, покинул страну и жил за границей.

