Видео нападения на брата главы КНДР появилось в интернете

Фото: AP/JoongAng Sunday via JoongAng Ilbo/Shin In-seop

Кадры произошедшего в Малайзии нападения на Ким Чен Нама, сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, опубликовали в YouTube.

Камера в аэропорту Куала-Лумпура записала, как к мужчине, предположительно, Ким Чен Наму, со спины подошла женщина. Она дотронулась до его лица на несколько секунд и ушла. Пострадавший обратился к сотрудникам службы безопасности и отправился вместе с ним в медпункт.



