Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 мая 2013, 14:00

Культура

На сайте московского спецназа открывается видеошкола боевого самбо

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники Центра специального назначения ГУ МВД России по Москве научат приемам самообороны всех желающих: на сайте ЦСН и соответствующем канале Youtube открывается видеошкола.

Действующие сотрудники спецподразделения расскажут о боевых единоборствах, покажут приемы защиты и нападения из боевого самбо, сообщили M24.ru в пресс-службе ЦСН.

Проект рассчитан на широкую аудиторию. Первый выпуск будет 17 мая, далее новые видеоуроки будут выходить каждую неделю по пятницам. Свои вопросы и пожелания по рубрике можно будет оставить в комментариях на Youtube.

Сайты по теме


видео уроки ЦСН ГУ МВД по Москве

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика