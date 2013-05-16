На сайте московского спецназа открывается видеошкола боевого самбо

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники Центра специального назначения ГУ МВД России по Москве научат приемам самообороны всех желающих: на сайте ЦСН и соответствующем канале Youtube открывается видеошкола.

Действующие сотрудники спецподразделения расскажут о боевых единоборствах, покажут приемы защиты и нападения из боевого самбо, сообщили M24.ru в пресс-службе ЦСН.

Проект рассчитан на широкую аудиторию. Первый выпуск будет 17 мая, далее новые видеоуроки будут выходить каждую неделю по пятницам. Свои вопросы и пожелания по рубрике можно будет оставить в комментариях на Youtube.