04 февраля 2014, 19:22

Политика

Худрук театра Маяковского Миндаугас Карбаускис прибыл в Москву

Фото: ИТАР-ТАСС

Художественный руководитель театра имени Маяковского Миндаугас Карбаускис прибыл в Москву, сообщает пресс-служба театра.

Напомним, что 1 февраля Карбаускис не смог попасть на территорию России, так как ему запретили въезд в страну до ноября 2015 года за нарушения административного законодательства.

Сначала руководитель театра предположил, что его не впускают в страну из-за неоплаченной парковки в центре Москвы. После проведенной в одном из столичных аэропортов ночи Карбаускису удалось связаться с представителями ГИБДД, которые сообщили, что штрафов за ним не числится.

На следующий день в пресс-службе ФМС России заявили, что режиссеру откроют въезд в страну, при этом ему необходимо будет явиться в управление миграционной службы по Москве. Проблемы на границе возникли из-за двух правонарушений за год, которые допустил режиссер.

