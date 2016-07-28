Последнюю пятиэтажку в САО снесут в третьем квартале этого года

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Программа сноса пятиэтажек в САО завершится в III квартале этого года, сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

В Северном округе осталось демонтировать три дома. В настоящее время начался снос пятиэтажки серии К-7 на Фестивальной улице, дом 15, корпус 4.

Еще два здания на Фестивальной улице – дома 17 и 21 демонтируют в третьем квартале этого года. После сноса этих трех домов программа сноса в Северном округе полностью завершится. В Южном, Центральном, Юго-Восточном и Зеленоградском округах программа уже завершена.

Всего в программу сноса были включены 1722 пятиэтажки серий К-7, II-32, II-35, 1605-АМ, 1МГ-300. Они возводились в конце 50-х – начале 60-х годов прошлого века.

Эти дома отличались тонкими наружными стенами с недостаточными теплозащитными свойствами. Технологии, использованные при строительстве таких зданий, не позволяют их реконструировать.

Снос пятиэтажек – одно из важнейших направлений программы "Жилище". Свободных площадок для строительства в городе практически не осталось, поэтому основным ресурсом для возведения новой недвижимости, наряду с промзонами, являются освобожденные после сноса территории. Здесь строят современное жилье, детские сады, школы, поликлиники или просто благоустраивают территорию.