Более 60 домов построят в Кунцеве на месте снесенных пятиэтажек

Шестьдесят два жилых дома построят в Кунцеве на месте снесенных пятиэтажек, сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса. Площадь новых построек составит более миллиона квадратных метров.

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, с начала реализации программы сноса ветхого жилья за счет бюджетных средств уже построен 31 дом площадью более 400 тысяч квадратных метров. 10 домов площадью 187 тысяч квадратных метров возведены на деньги инвесторов.

По завершению программы 132 тысячи квадратов жилья, построенного инвесторами, будет передано в собственность города под переселение.

Программа сноса ветхого жилья в Кунцеве выполнена на 82 процента. До конца этого года в Кунцеве осталось снести еще две ветхих пятиэтажки. До конца 2017 года в рамках реконструкции района снесут еще 11 домов.

Заммэра напомнил, что всего программой сноса пятиэтажных домов первого периода индустриального домостроения в районе Кунцево был предусмотрен снос 89 домов площадью более 300 тысяч квадратных метров.