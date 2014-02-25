Форма поиска по сайту

25 февраля 2014, 16:13

Электронный соцсертификат для московских ветеранов введут с 1 июля

Фото: m24.ru

Электронный социальный сертификат на приобретение товаров обыденного пользования для ветеранов введут с 1 июля в Москве.

Об этом сообщил замглавы столичного департамента социальной защиты населения Андрей Бесштанько.

"Мы начинаем вводить элементы инновационных технологий в части товаров обыденного пользования. Очень часто ветераны ссылаются на то, что размер холодильника, размер телевизора их не совсем устраивает", - цитирует слова Бесштанько Агентство "Москва".

По его словам, новый проект рассчитан на то, что товары обыденного пользования будут закупаться не в рамках госзакупок, а ветеран сможет сам выбрать на определенную сумму ту модель товара, которая ему необходима и нравится.

ветераны социальная помощь электронные сертификаты

