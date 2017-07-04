МЧС предупредило о грозе с дождем в ближайшие часы

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Дождь, гроза и ветер со скоростью 12–17 метров в секунду прогнозируются в Москве в ближайшие часы, сообщается в микроблоге Twitter ГУ МЧС по столице. Такая погода сохранится днем и вечером.

По данным портала "Метеоновости", с начала июля в городе выпало уже более трети месячной нормы осадков – 36,2 миллиметра за три дня. Самые сильные дожди пришлись на 3 июля. Осадки выпадали неравномерно: к примеру, в Строгине их оказалось 0,2 миллиметра, в районе МГУ – 30,4 миллиметра.

Днем 4 июля воздух прогреется до 22 градусов тепла. Улучшений погоды можно не ждать: ближайший непродолжительный всплеск тепла возможен только во второй или третьей декаде июля.