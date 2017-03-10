М24.ru покажет, как россияне спасаются от паводков

14 марта в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция на тему: "Весеннее половодье – 2017: наиболее проблемные районы". Речь пойдет о том, как таяние снегов влияет на судоходство и работу водохранилищ.

В обсуждение участие примут:



руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Александр Фролов;

руководитель Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) Вадим Никаноров;

заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал-лейтенант Павел Барышев.

Смотрите трансляцию на этой странице 14 марта в 12:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.