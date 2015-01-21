Изящный шик и женственность: исполнилось 110 лет со дня рождения Кристиана Диора

110 лет назад, 21 января 1905 года, родился великий Кристиан Диор. M24.ru вспоминает легендарного кутюрье и его открытия, совершившие революцию в моде.

Фото: dior.com

От галереи с картинами Пикассо – к подиуму и стилю New Look

Кристиан Диор родился в обеспеченной семье. Родители мечтали видеть его дипломатом, так что будущий модельер отправился на учебу в Свободную школу политических наук. Впрочем, политическая карьера не задалась: Диора всегда куда больше интересовало искусство.

В 23 года Кристиан Диор вместе с другом Жаном Бонжаком открыл собственную художественную галерею, стены которой украшали работы Пабло Пикассо и Анри Матисса. Однако проект оказался не долговечным: через несколько лет отец Диора, спонсировавший начинание, обанкротился и заболел туберкулезом. На этом черная полоса в жизни будущего модельера не закончилась: позже от рака умерла его мать.

Несколько лет Кристиан действительно по-настоящему находился на грани нищеты - выращивал овощи на продажу (и это был далеко не самый "случайный" его заработок). Зато работа театрального костюмера ему явно пришлась по душе. Кроме того, отдельные журналы мод отметили эскизы шляп и платьев Диора.

Фото: dior.com

Диор – величайший кулинар моды, выпустивший в свет череду блистательных блюд от кутюр. Ив Сен-Лоран – мастер изысканных салатов. И мой любимый Гальяно – умелец страстных яичниц.

Андрей Бартенев человек-праздник, модельер Диор – величайший кулинар моды, выпустивший в свет череду блистательных блюд от кутюр. Ив Сен-Лоран – мастер изысканных салатов. И мой любимый Гальяно – умелец страстных яичниц.



Рисунки Диора заинтересовали модельера Робера Пиге, но грянула война и Кристиан ушел под армейские знамена. Вернувшись со службы, Диор начал работать в доме моды Lucien Lelong. Свой собственный дом мод он открыл в 1946 году, заручившись поддержкой текстильного магната Марселя Буссака.

Первую же коллекцию Кристиан Диор представил в 42 года, и она стала настоящей сенсацией! Кутюрье рискнул вернуть женщинам элегантный силуэт и утонченность, почти исчезнувшие в послевоенные годы с их характерными простотой и функциональностью. Глубокие декольте, длинные пышные юбки, затянутые талии – стиль, который американская журналистка из Harper’s Bazaar Кармел Сноу окрестила New Look, женщины приняли с восторгом.

Фото: dior.com

В течение следующих десяти лет Диор создавал по две коллекции в год и каждая из них получала от кутюрье характерные названия – "Циклон", "Вертикаль", "Тюльпан". Диор работал и в индустрии кино: его модный дом шил наряды для фильмов "Кровать с колонками" Ролана Тюаля,"Любовные письма" Клода Отан-Лара, "Молчание - золото" Рене Клера. Его платья на съемочной площадке носили Марлен Дитрих, Ава Гарднер, Оливия де Хевиленд.

Кристиан Диор – личность легендарная. Он заложил многие основы современной моды, по-настоящему изменив стиль своего времени. В женщине все должно быть прекрасно - одежда, украшения, обувь, прическа? Мсье Диор готов вам это предложить!… Кристиан Диор – личность легендарная. Он заложил многие основы современной моды, по-настоящему изменив стиль своего времени. В женщине все должно быть прекрасно - одежда, украшения, обувь, прическа? Мсье Диор готов вам это предложить!… Кристиан Диор не подчинялся никаким законам времени, он просто сочинял свою, новую, красоту, вольно трансформируя силуэт и пропорции женской одежды, популяризируя пышные юбки и платья, возвращая сексуальность чулкам со швом, закрепляя "нетленный" модный статус светлых брючных костюмов. Его внимание к деталям, яркие цветовые акценты образа, перфекционизм в крое, игра с длинной рукава, - те качества стиля Диор, которые всегда меня вдохновляли.

Игорь Чапурин российский дизайнер одежды

Главные изобретения Диора

Длинная пышная юбка

Одним из основных штрихов стиля New Look стала длинная пышная юбка. Узкая талия и кринолин такой юбки позволяли женщинам конца 1940-х вернуться в прошлое и почувствовать себя роскошными.

Диоровские юбки могли весить по нескольку килограммов, а ткани на них порой уходило до 40 метров! Вот почему они не раз подвергались критике со стороны Коко Шанель.

Сегодня среди модниц вряд ли найдутся поклонницы кринолина, но сам фасон пышной приталенной юбки – в тренде.

Юбка-карандаш

Изящную облегающую юбку-карандаш Диор сделал одним из главных элементом женского гардероба. Она, подчеркивая изгибы бедер и талии, превратилась в символ женственности. Такие юбки и сейчас носят отдельные офисные сотрудницы, а также дамы, которые ценят строгость и элегантность своего образа.

Диор предлагал надевать юбку-карандаш с барным жакетом или облегающим топом с глубоким декольте.

Барный пиджак

Кристиан Диор придумал приталенный жакет, также выгодно подчеркивающий контуры женского тела. Предполагалось, что такой пиджак должен быть сшит из шелка или атласа светлых тонов, носить его нужно было с юбкой-карандашом или, наоборот, широкой юбкой.

Интересно, что название "барный" жакет получил потому, что, согласно идее Диора, надевать его нужно было во время похода в баре гранд-отеля на дневной коктейль.

Золотой бюстгальтер

За несколько месяцев до смерти от инфаркта, летом 1957 года, Диор представил миру золотой бюстгальтер – своеобразный корсет на поясе, сшитый из белого кружева и украшенный золотыми нитями.

Духи Miss Dior

Фото: dior.com

Заниматься одной только одежды Диору было мало. Он выпускал галстуки, перчатки, сумки, обувь и даже духи – все под собственным именем.

Фото: dior.com

Первым парфюмом, который выпустил кутюрье, стал Miss Dior. Как говорил модельер, ему хотелось, чтобы в этом флаконе оживали его платья. Кроме того, он считал, что именно духи являются заключительным штрихом женского образа.

Придумать аромат Диору помогли парфюмеры Жан Карлен и Поль Ваше. Цветочный Miss Dior с нотами шалфея, гардении, жасмина, сандала, гальбанума до сих пор является одним из самых популярных парфюмов в мире.

Модный дом Christian Dior

После смерти Кристиана Диора его модным домом руководили Ив Сен-Лоран, Джанфранко Ферре, Джон Гальяно. В настоящее время у руля - бельгиец Раф Симонс.

Катя Филиппова, модельер "У Диора было очень верное позиционирование себя, широкий взгляд на мир, на продолжение своих идей. Он самостоятельно взращивал новых художников - например, выделил среди других работников модного дома своего будущего приемника Ив Сен-Лорана. Это поражает: порой у творческих людей бывают такие амбиции, которые просто не дают им видеть вокруг себя другие таланты. Дом моды Christian Dior для меня - это целая плеяда гениальных художников, которых он "вырастил". Джанфранко Ферре, Джон Гальяно и другие. Ничего подобного ни в одном другом доме моды в конце XX века не происходило. Christian Dior - это своеобразный портрет нескольких гениальных художников, которые после смерти Кристиана продлевали жизнь его имени. Вещи самого Диора, на мой взгляд, сегодня остались в контексте своего времени - послевоенного протеста. Конечно, Диор был гениальным художником, который всегда шел вопреки. Но все-таки период его творчества - конец 1940-х - уже в далеком прошлом. Куда ближе к нам последователи Диора - Ив Сен-Лоран и прочие модельеры, возглавлявшие в разное время его модный дом".





Анна Теплицкая