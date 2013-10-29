Форма поиска по сайту

29 октября 2013, 15:54

Вертолет упал на юго-востоке Москвы

В Жулебине упал вертолет, в котором, предварительно, было два человека

В районе Выхино-Жулебино упал вертолет. Информацию о крушении по адресу улица Привольная, 56 подтвердили в столичном ГУ МЧС.

По сообщениям очевидцев, ЧП произошло возле вертолетной площадки примерно в 15.30. Жители соседних домов говорят о двух взрывах - предположительно, сдетонировало топливо в баках. Сразу после падения вспыхнул пожар, потушить который удалось через час после аварии.

Двое пилотов живы, но получили травмы. Их доставили вертолетом МЧС в 36-ю городскую больницу. В настоящее время на месте случившегося работает несколько спасательных подразделений.

Между тем РИА Новости сообщает о том, что упавшая машина - это Ка-32, которую обычно используют спасатели и полиция, а "Интерфакс" - что на юго-востоке Москвы упал Ка-52, ударный армейский вертолет.

