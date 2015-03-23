У павильона "Космос" на ВДНХ поставят вертолет Ми-8Т

Фото: ТАСС/Алексей Китаев

Около павильона ВДНХ "Космос" (№№ 32-34) установят транспортно-боевой вертолет Ми-8Т, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, вертолет отремонтируют и демилитаризуют – отключат аппаратуру вооружения, а также закрепят оба винта (несущий винт сделают короче).

Вертолет также обновят, загерметизируют все двери и створки. Привезут Ми-8Т с аэродрома Чкаловский.

Напомним, исторический павильон №32/34 ("Космос") на ВДНХ планируют открыть после реставрации в 2017 году. Там откроется центр "Космонавтика и авиация". Под крышу павильона вернутся реактивные самолеты и космические корабли.

В разделе "Ракетные двигатели" планируют разместить макеты космических кораблей и ракет, а также двигатели летательных аппаратов. Раздел "Космические аппараты и станции" украсят уменьшенные копии спутников Земли, а также знаменитые луноходы.

В разделе "Космическая инфраструктура" можно будет увидеть макеты космодромов "Байконур", "Плесецк" и "Восточный", а в разделе "Пилотируемая космонавтика" – макеты космических кораблей "Буран" и "Союз", а также станции "Мир" и МКС.

Кроме того, в начале лета 2015 года на ВДНХ откроется экспозиция, посвященная истории "Бурана", макет которого был перевезен из парка Горького.