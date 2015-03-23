Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 марта 2015, 11:57

Транспорт

У павильона "Космос" на ВДНХ поставят вертолет Ми-8Т

Фото: ТАСС/Алексей Китаев

Около павильона ВДНХ "Космос" (№№ 32-34) установят транспортно-боевой вертолет Ми-8Т, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, вертолет отремонтируют и демилитаризуют – отключат аппаратуру вооружения, а также закрепят оба винта (несущий винт сделают короче).

Вертолет также обновят, загерметизируют все двери и створки. Привезут Ми-8Т с аэродрома Чкаловский.

Напомним, исторический павильон №32/34 ("Космос") на ВДНХ планируют открыть после реставрации в 2017 году. Там откроется центр "Космонавтика и авиация". Под крышу павильона вернутся реактивные самолеты и космические корабли.

Ссылки по теме


В разделе "Ракетные двигатели" планируют разместить макеты космических кораблей и ракет, а также двигатели летательных аппаратов. Раздел "Космические аппараты и станции" украсят уменьшенные копии спутников Земли, а также знаменитые луноходы.

В разделе "Космическая инфраструктура" можно будет увидеть макеты космодромов "Байконур", "Плесецк" и "Восточный", а в разделе "Пилотируемая космонавтика" – макеты космических кораблей "Буран" и "Союз", а также станции "Мир" и МКС.

Кроме того, в начале лета 2015 года на ВДНХ откроется экспозиция, посвященная истории "Бурана", макет которого был перевезен из парка Горького.

Сайты по теме


вертолеты бизнес ВДНХ павильоны

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика